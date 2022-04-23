Menopozda lazer ile idrar kacırma tedavisi

Menopozun bir kadın için sadece adetten kesilme değil, aynı zamanda bedensel, sosyal ve psikolojik değişikliklerin bir arada görüldüğü bir dönem olduğunu kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, lazer ile vajinal gençleştirme ve idrar kaçırma tedavisi hakkında bilgiler verdi.



RAHATSIZLIKLARI GİDERİR

Menopoz sonrasında yaşanan hormonal değişimleri anlatan Op. Dr. Karas, "Vajinal duvar daha ince, daha kuru, daha az elastik ve daha yangılı olur. Vajinal kuruluk ve buna bağlı olarak cinsel birliktelik sırasında ağrı menopoz döneminin önemli sorunlarından biridir. Bu dönemde sık idrara çıkma, ani idrara sıkışma hissi, idrar kaçırma gibi mesaneye ait problemler de gelişebilir. İdrar kaçırma sorununda vajina içinde, idrar kanalı etrafında yer alan kollajen yapısının güçsüzleşmesi sorumlu tutulur" dedi. Op. Dr. Karas, CO2 lazer sisteminin vajinal duvarı yeniden yapılandırdığını, kalınlaştırdığını ve lubrikasyonu arttırdığını belirterek, "Vajinal duvar yenilenirken, çok daha hızlı iyileşir. Var olan fiberler kasılırken, yeni kolajen sentezi başlamış, hedef doku yenilenmiş olur. Vajinal kuruluk ve tekrarlayan enfeksiyonları, vajinal yüzeyin yenilenmesini ve kayganlığın artmasını sağlayarak tedavi eder. Tedavi, vajinal bağışıklık sistemini ve bölgeye kan akışını arttırır. Yeni sağlıklı dokunun, enfeksiyonlara daha dayanıklı olmasını, vajinanın normal PH seviyesini korumasını sağlar. Tedavi, kaşınma, yanma gibi rahatsız semptomları ortadan kaldırır ve seksüel doyumu arttırır" diye konuştu.



HASTA İÇİN AVANTAJLI

Lazer tedavisinin hem hasta hem hekim için kolaylık sağladığını söyleyen Op. Dr. Çiğdem Karas, "Lazer tedavileri çok kısa bir sürede tamamlanır. Günlük rutininizi etkilemez. İşlemin kısa sürmesi, cerrahi bir kesi veya dikiş işleminin olmaması, hastalar için son derece kolay tolere edilebilir olması, anestezi gerektirmemesi, hafif - orta düzey stres üriner inkontinens ve mikst tipteki idrar kaçırmalarında oldukça başarılı olması ve aynı seansta boylu boyunca vajinal sıkılığın da sağlanabilmesi gibi avantajlı yönleri var. Aynı gün içinde hastanın kendi günlük hayatına devam edebilmesi de işlemin en önemli avantajları arasındadır" diye konuştu.

YÜZ GÜLDÜREN SONUÇLAR

MENOPOZDA CO2 lazer ile vajinal yenileme ve idrar kaçırma problemlerindeki uygulamalarında genelde tek seansın yeterli geleceğini söyleyen Op. Dr. Karas, "Ama tekrar gerekirse 4-6 hafta aralıklarla, toplam 2 veya 3 kez yapılmalıdır. Bir yıl sonra tek bir 'hatırlatma uygulaması' da önerilmektedir. Kolajen bağ dokusu azalmasına bağlı olarak işlemler 2-3 yılda bir tekrarlanabilir. Hiç majör komplikasyon rapor edilmemiştir. Vajinal lazerler doğru hasta gruplarında oldukça yüz güldürücüdür" dedi.