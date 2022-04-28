Beslenme düzeni alerjiyi etkiliyor

ALERJIK hastalıkların sıklığı son yıllarda giderek artıyor. Alerji semptomları hastaların yaşam kalitesini, uyku kalitesini, duygu durumunu, öğrenme başarısını ve akademik başarısını etkiliyor. Çalışmalarda, beslenmenin alerji ile yüksek oranda birliktelik gösterdiği saptanmış. Beslenmeye eklenen probiyotik takviyesinin anti inflamatuvar yanıt oluşturarak alerji sıklığını azalttığı gösterilmiş, yine probiyotiklerin kullanılması alerjik rinit hastalarında dengeli bir bağırsak florası oluşturmasına katkıda bulunarak solunan ve besinler ile alınan gıdalardaki alerjiye verilen tepkinin azalmasını sağlamış. Bağırsak florası üzerine etkileri ve alerjik yanıtı azaltması sebebiyle probiyotikler modern bir tedavi yöntemi olup alerjiyi önlemek ve tedavi etmek için güncel bir yöntemdir. Probiyotiklere ek olarak gıdalardaki şeker miktarının veya şekerli gıdaların fazla tüketilmesinin alerjik rinit sıklığını artırdığı gösterilmiş, yine işlenmiş unlu mamüllerin fazla tüketilmesinin alerji sıklığını belirgin şekilde artırdığı gösterilmiştir.

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