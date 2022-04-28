Yeni yöntemle kalça ameliyatı

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kalça kemikleri canlılığını yitiren Abdülbaki Atalay'ın Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat ile bacağından alınan kemik kalçasına nakledildi. İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki Abdülbaki Atalay 5 ay önce kalça kemiklerinde ani ağrı hissetmeye başladı. Atalay, halı sahada futbol oynadığı için yaşadığı ağrının spora bağlı travma ağrısı olduğunu düşünerek ilk başta önemsemedi. Ağrısı geçmek yerine her geçen gün daha da artan Atalay, hastaneye başvurduğunda kalça kemiklerinin canlılığını kaybettiğini öğrendi.

Başvurduğu sağlık kuruluşlarında çeşitli tedaviler önerilen Abdülbaki Atalay'a Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sınırlı sayıda merkezde yapılan Vaskülerize Fibula Grefti denilen operasyonun yapılabileceği söylendi. Uzun araştırmalarından sonra ameliyatı kabul eden Abdülbaki Atalay'ın bacağından alınan damarlı fibula kemiği, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Kaya başkanlığında, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Uyar , El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Rauf Koç, Ortopedi ve Travmatoloji asistan hekimleri Dr. Yüksel Topkaya ve Dr. Özgür Uslu'dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla kalçasına nakledildi.

TEPECİK'TE BİR İLK

Vaskülerize Fibula Grefti ameliyatını Tepecik Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirdiklerini ve başarıyla tamamlandığını belirten Prof. Dr. Ahmet Kaya "Lupus Eritamatozus dediğimiz bir rahatsızlığı mevcut olan ve 8 yıldır kortizon tedavisi gören hastamız, kalça kemiğinde ağrı nedeniyle bize başvurduğunda her iki kalça kemiğinin canlılığını yitirdiğini gördük. Hastamıza Foraj denilen ameliyat önerilmiş. Ancak biz hastamıza Vaskülerize Fibula Grefti ameliyatı ile kalçasındaki cansız olan kemiğin çıkarılıp yerine damarlı kemik dokusu koyabileceğimizi anlattık. 5 saat süren ameliyatta Kalp Damar Cerrahisi ve El Cerrahisi ile birlikte hastamızın karşı bacağındaki fibula dediğimiz kemiğini damarlı olarak çıkardık. Kalça bölgesine kemiği yerleştirerek damarları birleştirdik" dedi.

TOLGA TEKİN