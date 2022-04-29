B12 vitamin eksikliği belirtileri neler? B12 eksikliği hangi hastalıklara yol açar? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Çok sayıda kişide görülebilen B12 vitamin eksikliği beraberinde bazı hastalıkları da getirebiliyor. Peki B12 vitamin eksikliği hangi hastalıklara yol açar? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 vitamin eksikliği belirtileri neler?
Özellikle sinir sistemi üzerinde etkili olan B12 vitamini, eksikliği halinde bazı hastalıkları da beraberinde getiriyor. Daha çok vegan ve vejetaryenlerde görülen B12 eksikliği kimi belirtilerle kendini gösteriyor. Peki B12 vitamin eksikliği belirtileri neler? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte B12 vitamin eksikliğine dair tüm merak edilenler...
Çok sayıda kişide görülebilen B12 vitamin eksikliği beraberinde bazı hastalıkları da getirebiliyor. Peki B12 vitamin eksikliği hangi hastalıklara yol açar? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 vitamin eksikliği belirtileri neler?
B12 EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?
Nadir olmakla birlikte, B12 vitamini veya folat eksikliği (anemili veya anemisiz) , özellikle bir süredir B12 vitamini veya folat eksikliğiniz varsa komplikasyonlara yol açabilir .
Potansiyel komplikasyonlar şunları içerebilir:
Sinir sistemi ile ilgili sorunlar
Geçici kısırlık
Kalp İşlevi
Gebelik komplikasyonları ve doğum kusurları
Şiddetli anemisi olan yetişkinler de kalp yetmezliği geliştirme riski altındadır.
Bazı komplikasyonlar uygun tedavi ile düzelir, ancak sinir sistemi ile ilgili sorunlar gibi diğerleri kalıcı olabilir.
B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
B12 vitamini ve folat, vücutta sinir sistemini sağlıklı tutmak da dahil olmak üzere birçok önemli işlevi yerine getirir. Bu vitaminlerden herhangi birinin eksikliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara neden olabilir:
Aşırı yorgunluk
Enerji eksikliği
İğneler ve iğneler (parestezi)
Ağrılı ve kırmızı bir dil
Ağız ülseri
Kas Güçsüzlüğü
Depresyon ve kafa karışıklığını içerebilen psikolojik sorunlar
Hafıza, anlama ve yargılama ile ilgili sorunlar
Bu sorunlardan bazıları, B12 vitamini veya folat eksikliğiniz varsa ancak aneminiz yoksa da ortaya çıkabilir.
B12 VİTAMİNİ HANGİ GIDALARDA BULUNUR?
B12 vitamini et, balık, yumurta, süt ürünleri, maya özütü (Marmite gibi) ve özel olarak güçlendirilmiş gıdalarda bulunur.
En iyi folat kaynakları arasında brokoli, brüksel lahanası ve bezelye gibi yeşil sebzeler bulunur.
B12 EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ
B12 vitamini seviyenizi kontrol etmek için kan testi yaptırmanız gerekip gerekmediğini doktorunuza sorabilirsiniz.
B12 vitamini ve folat eksikliği vakalarının çoğu, eksik vitaminleri değiştirmek için enjeksiyonlar veya tabletlerle kolayca tedavi edilebilir.
B12 vitamini takviyeleri genellikle ilk başta enjeksiyon yoluyla verilir.
Ardından, B12 eksikliğinizin diyetinizle ilgili olup olmadığına bağlı olarak, öğünler arasında veya düzenli enjeksiyonlar arasında B12 tabletlerine ihtiyacınız olacaktır.