B12 vitamin eksikliği belirtileri neler? B12 eksikliği hangi hastalıklara yol açar? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

B12 vitamini ve folat, vücutta sinir sistemini sağlıklı tutmak da dahil olmak üzere birçok önemli işlevi yerine getirir. Bu vitaminlerden herhangi birinin eksikliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara neden olabilir:

Aşırı yorgunluk

Enerji eksikliği

İğneler ve iğneler (parestezi)

Ağrılı ve kırmızı bir dil

Ağız ülseri

Kas Güçsüzlüğü

Depresyon ve kafa karışıklığını içerebilen psikolojik sorunlar

Hafıza, anlama ve yargılama ile ilgili sorunlar

Bu sorunlardan bazıları, B12 vitamini veya folat eksikliğiniz varsa ancak aneminiz yoksa da ortaya çıkabilir.