Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi vitaminlerle bağışıklık güçlendirilir?

"YETERLİ ETKİ ALINABİLMESİ İÇİN D3 VİTAMİNİ İLE K2 BİRLİKTE KULLANILMALI"
D vitaminin K2 ile birlikte alınması gerektiğini belirten Gürbüz, "D vitaminin aktif formu D3'tür ve D3, K2 denilen formlar mevcuttur. Yeterli etki alınabilmesi için D3 vitamini ile K2'nin birlikte ve hekim tarafından belirlenen dozda kullanılması gerekmektedir." uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Gürbüz, kişilerin vitamin takviyesi öncesinde kan değerlerine baktırması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle kış aylarından çıkıldığı için D vitamini eksikliğinin söz konusu olabileceğini söyledi.
Bunun yanı sıra bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için bu vitaminlerin süt, peynir, yumurtadan alınabileceğini belirten Gürbüz, ancak bu ürünlerin mutlaka organik olması gerektiğine işaret etti.
Gürbüz, gebelik öncesinde anne adayının yeterli D vitamini almasının bebeğinin sağlığı için de önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu gibi nedenlerle okul çağı, adolesan gruplarda, gençlerde, erişkin ve yaşlılarda D3, K2 vitamini kullanılmalı." dedi.