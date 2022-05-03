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Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

Hazımsızlık, yediklerimizden dolayı rahatsızlık duyar ve midemizi çok doldurduğumuz için çareler aradığımız bir sorundur. Peki hazımsızlığın çaresi var mı? Hazımsızlığa iyi gelen bitkiler nelerdir? İşte midenizi rahatlatacak bitkiler ve bitki çayları...