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Haberler Sağlık Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

Hazımsızlık, yediklerimizden dolayı rahatsızlık duyar ve midemizi çok doldurduğumuz için çareler aradığımız bir sorundur. Peki hazımsızlığın çaresi var mı? Hazımsızlığa iyi gelen bitkiler nelerdir? İşte midenizi rahatlatacak bitkiler ve bitki çayları...

03.05.2022, 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 11:16

Gaz, bulantı, sindirememe ve iştahsızlık gibi belirtileri olan bu hastalığın çözümü bitki çaylarından geçiyor. İşte hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları...

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

ANASON ÇAYI

Anason çayı da mide şişkinliğini giderici etki yapar. Ayrıca anason çayının rahatlatıcı ve uyutucu etkileri de vardır.

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayının gevşetici etkisi sayesinde, bağırsaklar da yumuşayacaktır. Hazımsızlık sorunu için günde 3 bardak papatya çayı içebilirsiniz.

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil, birçok konuda olduğu gibi mide hastalıklarında da en etkili çözümlerden biri. Zencefili çay olarak tükettiğiniz takdirde mide fonksiyonlarını düzenleyecek ve mide rahatsızlıklarını giderecektir. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz.

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

KİMYON

Kimyon sindirim fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bir çay kaşığı ince toz kavrulmuş kimyon bir bardak suya ekleyin ve içilir. Biraz kimyon suda kaynatılarak da çay şeklinde içilebilir.

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

TARÇIN ÇAYI

Tarçın baharat olarak yemeklerde kullanılabilir. Aynı zamanda hazımsızlığın hafiflemesine yardımcı olur. Hızla şişkinlik ve karın kramplarını rahatlatır. Tarçın, sıcak suya eklenir. Yemeklerden sonra içilir.

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

NANE ÇAYI

Bol acılı bir yemek yedikten sonra midenizin rahatsız olacağını düşünüyorsanız 3-5 yaprak taze nane çiğneyin. Naneleri çiğnedikten sonra bir bardak su içerseniz, midenizin biraz olsun rahatladığını fark edebilirsiniz. Nane çayı aynı zamandada rahatlamaya yardım eder.

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

YEŞİL ÇAY

Son dönemde faydaları çok daha iyi anlaşılan ve tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan yeşil çayın bağırsak ve mide sancılarını azalttığı düşünülmektedir. Yeşil çayın uzun süre demlenmesi tadını bozabilir ve içimini sertleştirebilir.

Hazımsızlığa iyi gelen bitki çayları nelerdir?

REZENE ÇAYI

Mide problemlerine karşı en etkili yöntemlerden biri, rezene çayıdır. Rezene mideye iyi gelir. Hazımsızlığınızı gidermek için günde 2 ya da 3 bardak rezene çayı tüketebilirsiniz.

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