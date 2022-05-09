Haberler Sağlık Vitamin deposu 'Perga' nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Vitamin deposu 'Perga' nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Adıyla merak edilen 'Perga' yani arı ekmeği; Çalışkan arıların bal yaptıkları petekte yer alan bal ve balmumu karışımı ile meydana gelen bir besin kaynağıdır. Yani arıların bitkilerden topladıkları polenlerin dış tabakasını sindirdikten sonra petek gözlerine yerleştirdikleri vitamin deposudur. Peki perganın faydaları nelerdir? Perga nasıl tüketilmelidir?