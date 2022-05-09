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Haberler Sağlık Vitamin deposu 'Perga' nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Vitamin deposu 'Perga' nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Adıyla merak edilen 'Perga' yani arı ekmeği; Çalışkan arıların bal yaptıkları petekte yer alan bal ve balmumu karışımı ile meydana gelen bir besin kaynağıdır. Yani arıların bitkilerden topladıkları polenlerin dış tabakasını sindirdikten sonra petek gözlerine yerleştirdikleri vitamin deposudur. Peki perganın faydaları nelerdir? Perga nasıl tüketilmelidir?

09.05.2022, 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 11:30

Arılar depolamış oldukları polenleri sadece bal için dönüştürmezler. Aynı zamanda yaşadıkları kovanda kendileri için besin kaynakları da meydana getirirler.

Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Salgılamış oldukları maddeler, petekte yer alan bal ve balmumu ile birleştiği zaman perga olarak isimlendirilen arı ekmeği elde edilir. Peki perga ekmeğinin faydaları nelerdir ve nasıl tüketilebilir?

Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolarken kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş ve olgunlaşmış halidir.

Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.

Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor.

Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Uzmanlar, arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını söylüyor.

Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Bedensel ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olan arı ekmeği, antiseptik ve mikrop öldürücüdür.

Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Diş eti kanamalarına karşı da koruma sağlayan ürün, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendiriyor.

Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.

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