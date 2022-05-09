Vitamin deposu ’Perga’ nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Arılar depolamış oldukları polenleri sadece bal için dönüştürmezler. Aynı zamanda yaşadıkları kovanda kendileri için besin kaynakları da meydana getirirler.
Adıyla merak edilen 'Perga' yani arı ekmeği; Çalışkan arıların bal yaptıkları petekte yer alan bal ve balmumu karışımı ile meydana gelen bir besin kaynağıdır. Yani arıların bitkilerden topladıkları polenlerin dış tabakasını sindirdikten sonra petek gözlerine yerleştirdikleri vitamin deposudur. Peki perganın faydaları nelerdir? Perga nasıl tüketilmelidir?
Arılar depolamış oldukları polenleri sadece bal için dönüştürmezler. Aynı zamanda yaşadıkları kovanda kendileri için besin kaynakları da meydana getirirler.
Salgılamış oldukları maddeler, petekte yer alan bal ve balmumu ile birleştiği zaman perga olarak isimlendirilen arı ekmeği elde edilir. Peki perga ekmeğinin faydaları nelerdir ve nasıl tüketilebilir?
Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolarken kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş ve olgunlaşmış halidir.
Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.
Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor.
Uzmanlar, arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını söylüyor.
Bedensel ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olan arı ekmeği, antiseptik ve mikrop öldürücüdür.
Diş eti kanamalarına karşı da koruma sağlayan ürün, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendiriyor.
Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.