Ton balığı, hastalıktan korunmayı destekliyor

Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, "Son araştırmalara göre ton balığı, içerdiği selenyum mineralinin 'selenoneine' isimli formuyla serbest radikallerle savaşıyor. Güçlü antioksidan etkisi sayesinde kanserden korunmaya katkı sağlıyor" dedi. Saf bir protein ve Omega 3 kaynağı olan ton balığı, 100 gramlık bir kutuda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacının yüzde 54'ünü karşılıyor. Hint ve Atlantik okyanuslarında büyüyen Skipjack ve Yellowfin türleri, Omega 3'ün yanı sıra sadece doğal avcılık ile yakalanan balıklarda bulunan ve çok güçlü bir antioksidan olan selenyum minerali ile kompleks yağ asitleri içeriyor.

B12 VİTAMİNİ İÇERİR

Bu özellikleriyle ton balığının sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olduğunu belirten Yiğit, "Açık denizlerde yetişen en doğal balıklardan biri olan ton balığında yüksek miktarda Omega 3, amino asitler ve kompleks mineraller bulunuyor. Haftada en az iki kez ton balığı tüketmek, bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve birçok hastalıktan korunmaya yardımcı oluyor. Vücudumuzun yeni kırmızı kan hücreleri yapımı için ihtiyaç duyduğu B12 vitaminini içeren ton balığı, aneminin önlenmesine de destek oluyor" açıklamasında bulundu.