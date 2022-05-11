Sarı kantaron yağının bilinmeyen faydaları var

BESLENME ve Diyet Uzmanı Betül Merd, sarı kantaron bitkisi ve sarı kantaron yağının kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Sarı kantaron yağı, cilt sorunlarından sindirim sistemi kaynaklı birçok problem için kullanılıyor. Nemlendirici özelliğiyle deriye uygulandığında cilde daha canlı bir görünüm sağlarken, küçük miktarlarda içildiğinde mide ve bağırsak sorunlarını gideriyor.

NELERE İYİ GELİYOR?

Sarı kantaron yağının güneş yanıkları, yaralar, cilt üzerindeki yüzeysel morluklara iyi geldiği belirlenmiştir. Ayrıca ülser gibi mide bağırsak sorunlarında da kullanılmaktadır. Yara iyileştirici ve ağrı kesici etkisi de vardır. Depresyona bağlı belirtilerin hafiflemesini sağlar. Vücudu gevşetici etkisi olduğu için kaygı belirtilerini azaltarak atakların önüne geçer. Menopozun belirtilerinden sıcak basması sorununu ortadan kaldıran sarı kantaron yağı, bu dönemdeki duygu durumlarının düzeltilmesine yardımcı olur. Adet sancılarını hafifletir. Mevsimsel duygu durum bozukluğu kaygılarını azaltır. Viral enfeksiyonların tedavisinde doğal bir ilaçtır. Cildin nemlendirilmesini sağlar ve cildi güneşin zararlı ışınlarından korur. Mide rahatsızlıklarında da kullanılır, migren, baş ağrısı ve siyatiğe iyi gelir.