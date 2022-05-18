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Tıbbın babası İbn-i Sina'nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

Tıbbın babası İbn-i Sina, 1000 yıl önce yazmış olduğu kitabıyla şifa dağıtmaya devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla tıp tarihine geçen ünlü alim, kitabında vücudu temizleyen ve zehirlerden arındıran bitkilere de değindi. Peki insan vücudunu tertemiz yapan ve zehri atan bitkiler...