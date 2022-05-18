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Haberler Sağlık Tıbbın babası İbn-i Sina'nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

Tıbbın babası İbn-i Sina'nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

Tıbbın babası İbn-i Sina, 1000 yıl önce yazmış olduğu kitabıyla şifa dağıtmaya devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla tıp tarihine geçen ünlü alim, kitabında vücudu temizleyen ve zehirlerden arındıran bitkilere de değindi. Peki insan vücudunu tertemiz yapan ve zehri atan bitkiler...

18.05.2022, 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 10:59

16 yaşında insan sağlığı üzerine çalışmalara başlayan ve tarihe mührünü vuran alimlerin alimi İbn-i Sina, 4 asır okutulan ''El-Kanın Fi't Tıbb'' adlı eserinde zehri atan ve temizleyen bitkileri de sıraladı. İşte merak edilen şifalı o bitkiler...

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

ACI BİBER

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

ISPANAK

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

YABANİ TERE

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

SEDEF OTU

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

KANTARON

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

ŞAKAYIK

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

KÖPEKOTU

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

AKASMA

Tıbbın babası İbn-i Sina’nın kaleminden vücudu temizleyen bitkiler!

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