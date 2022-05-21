Mevsim geçişlerinde bağışıklığınızı B12 ile güçlendirin

İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Cuma Emiroğlu, mevsim geçişi ile birlikte yorgunluk hissinin arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:
Grip, soğuk algınlığı, yorgunluk gibi rahatsızlıklar en sık mevsim geçişlerinde yaşanıyor. Bu dönemlerde bağışıklık sistemini güçlü tutarak hastalıklardan korunmak mümkün. Uzmanlar özellikle B12 vitamini içeren besinlerin tüketilmesinin bağışıklık üzerinde olumlu etkiler yaptığı belirtti. Uzman Dr. Cuma Emiroğlu, mevsim geçişlerinde zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarına ilişkin bilgi verdi. Peki B12 içeren besinler neler? İşte merak edilenler...
21.05.2022, 12:43
İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Cuma Emiroğlu, mevsim geçişi ile birlikte yorgunluk hissinin arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Hastalıklara karşı zamanında ve uygun aşılama, doğru el yıkama, temizlik ve ağız hijyeni gibi basit önlemler bağışıklık sistemimizin güçlenerek hastalıklara karşı dirençli hale getirilmesine yardımcı olur. Bu dönemde dengeli ve yeterli beslenmeyle de olumsuz etkilerin üstesinden gelinebilir. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için protein, kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketin. Depresyona, duygu durum bozukluklarına, hafıza kaybına karşı B12 vitamini içeren besinleri de sofranızdan eksik etmeyin."
"YETİŞKİN BİREYLERİN DİYETİNE, GÜNDE 2-3 SU BARDAĞI KADAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ MUTLAKA EKLENMELİ"
Uzman Dr. Cuma Emiroğlu, B12 vitamini eksikliğinin sinir sistemine olumsuz etkileri bulunduğunu, bu eksikliğin depresyona, duygu durum bozukluklarına, hafıza kaybına ve öğrenmede güçlüğe sebep olabildiğini, karamsar ve mutsuz ruh hali yarattığını aktardı.
Emiroğlu, "Karamsar ruh halinden kurtulmak, mutlu olmak bağışıklığımızı güçlendirir. Kalsiyum; vücudun su dengesini sağlar, ödemi azaltır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Süt ve süt ürünleri değerli bir protein kaynağı olmanın dışında kalsiyum içeriği sayesinde de bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlar. Bu çerçevede süt, soya sütü, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi kalsiyum ve protein içeren gıdalar tüketilmeli. Yetişkin bireylerin diyetine, günde 2-3 su bardağı kadar süt ve süt ürünleri mutlaka eklenmeli." ifadelerini kullandı.
"YUMURTA VE CEVİZİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN"
C vitamini ve antioksidan içeren gıdaların iyi bir bağışıklık sistemi düzenleyicileri olduğunu hatırlatan Emiroğlu, devamla şunları kaydetti:
"Kuşburnu, brokoli, portakal, limon, mandalina, kivi, soğan, tere, roka, kırmızı biber C vitamini deposudur. Deniz ürünleri, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan ve yumurta, selenyum açısından zengin içeriğe sahip. Zararlı mikroorganizmalara karşı bağışıklık sisteminin önemli yardımcılarıdır ve bunlara beslenmede mutlaka yer verilmeli.
Selenyum, aynı zamanda depresyonla mücadelede de etkin minerallerdendir. Bunların yanında ana ve ara öğünlerimizde hindi, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, badem, ceviz, fıstık gibi çinkodan zengin gıdalara da yer vermeliyiz. Çinkonun bağışıklık sisteminin temel mekanizmalarında ve serbest radikallerin verdiği hasarı önlemede etkin bir rolü var. Yumurta ve cevizi sofranızdan eksik etmeyin."