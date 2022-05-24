Küçük kesi ‘bypass’ı ile 4 damarı değişti

GEÇİRDİĞİ kalp krizinin ardından Özel Egepol Hastanesi'ne başvuran 56 yaşındaki Nuri Bekler, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Veysel Şahin tarafından gerçekleştirilen meme altı bypass operasyonunun ardından eski sağlığına kavuştu. Küçük kesi ile yapılan kalp bypass operasyonuyla hastalara birçok avantaj sağladıklarını belirten Dr. Şahin, Nuri Bekler'in bacak ve göğsünden kapalı yöntemle alınan damarlarla bypass operasyonu yaptıklarını ve hastanın 4 gün içerisinde taburcu olduğunu söyledi.

Meme altı baypas operasyonunun, vücutta daha az travmaya yol açtığı için daha çabuk iyileşme konusunda hem hastalara hem de hasta yakınlarına önemli bir kazanım sağladığına dikkat çeken Doç. Dr. Şahin, hastaların 3-4 gün içinde taburcu olabildiğini 2 hafta sonrasında da işbaşı yapabildiklerini dile getirdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Veysel Şahin, küçük kesi operasyonlarında kalbin ön ve arka yüzeyi ile sağ ve sol tarafları dahil olmak üzere bütün damarlara bypass yapılabildiğini de vurguladı.