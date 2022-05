Maymun da çiçeği de onların olsun

2 buçuk yıldır Kovid- 19 illetinden çektiğimiz 'yeter' dedirtti derken şimdi de Afrika'nın en fakir ve gelişmemiş bölgelerinde görülen Maymun Çiçeği salgını dünya basınında birinci haber olmaya başladı. Başta Avrupa'nın bazı bölgelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da olmak üzere birçok ülkede Maymun Çiçeği salgını görülmeye başladı. Ölümcül sonuçlar doğurma ihtimali olan Maymun Çiçeği hastalığı üzerinde ciddi çalışmaların başlatıldığını belirten Dünya Sağlık Örgütü bu tür salgın hastalıkları artık daha ciddi ve bilimsel araştırmalar yaparak bu salgının nedenini ve türünü fazla ülkelere yayılmadan hızlı bir şekilde önlemlerin alınacağını duyurdu. Afrika'nın batı ve orta kesimlerinde tropikal bölgelerde görülen ölümcül sonuçlara da neden olan hastalık İngiltere, ABD, Avusturya, Kanada, İsveç ve İspanya gibi ülkelerde tespit edildi. İlk ciddi uyarı geçtiğimiz günlerde İngiltere'den gelmişti. İngiliz Sağlık Güvenliği Şefi Dr. Hopkins yaptığı açıklamada ciltte oluşan kabarcık yaralarla kendini gösteren hastalığın özelikle de solunum yolu ile yayıldığını ve özelikle de cinsel yolla bulaşabileceğini belirtti. İlk gelen bilgiler şimdilik bu kadar. Biz bir takım tedbirlerimizi şimdiden alalım derim. Maymunu da çiçeği de şimdilik onların olsun, biz 2.5 yıldır pandemiden neler çektik bundan sonrası çekilmez.

NÜFUS BÖYLE Mİ AZALTILIYOR?

Kovid- 19 milyonlarca cana mal oldu. Bu kadar ölüm ne Irak-Amerika savaşında, ne de son dönemlerde yaşanan İsrail - Filistin veya Suriye savaşında yaşandı. Bunca üstün silahların kullanıldığı uzay savaşları niteliğindeki çatışmalarda ölen insan sayısının kat ve kat fazlası hiç silah kullanılmadan nereden çıktığı, nasıl hızla yayıldığı anlaşılmayan Kovid -19 salgını ile kısa sürede en gelişmiş ülkeleri bile esir aldı ve de milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Biri bitmeden diğeri şimdi de Maymun Çiçeği salgını ister istemez aklımıza takılıyor acaba dünyayı birileri şekillendiriyor mu Dünya nüfusunu azaltmanın yolları mı açılıyor veya açıldı mı? Silah yok, savaş yok fakat hızlı ve de ciddi sayıda ölümler oluyor,. Yeri gelmişken sizlere bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim "Yıllar önce Rusya'da bilim adamları dünyanın geleceği konulu bir konferans için toplanır. Bu toplantıda sırayla her ülkenin bilim insanı gelecekle ilgili fikrini söyler. Sıra Türk bilim insanına geldiğinde oturumu yöneten başkan "Türk'ü geçin" der. Bizim bilim adamı itiraz eder "Olur mu efendim bizim de kendimize göre fikrimiz var" der. Fakat oturumu yöneten başkan itiraz eder ve der ki "Siz Türkler her şeyi Allah'a bırakıyorsunuz" Evet biz millet olarak inançlı bir toplumuz fakat hemen her şeyi Allah bilir deriz, fakat gerçekler öyle değil. Allah insanoğluna akıl fikir vermiş geleceği iyi etüt etmek gerekiyor. Dünyanın geleceği de bu tür virüslerle mi şekilleniyor iyi irdelemek gerekli.

İŞİTME SEKTÖRÜ BİR ARAYA GELDİ

TÜRKİYE İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği (İŞİTBİR) ile İstanbul Odyoloji Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ve Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin ana sponsoru olduğu 1. İşitme Teknolojileri ve Yapay Zekâ Sempozyumu İstanbul'da gerçekleştirildi. Kaya İstanbul Otel Fair & Convention'da düzenlenen ve 3 gün süren sempozyuma Türkiye'den ve yurt dışından 300'den fazla kulak burun boğaz uzmanı hekim, odyometristler ve işitme cihazı sektöründen öncü üreticiler ve Danimarka ve Amerikan malı 4 büyük işitme cihazı üreticilerinin bölge koordinatörleri katıldı.

3 GÜN SÜRDÜ

Sempozyum'un açılış konuşmasını Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği (İŞİTBİR) Başkanı Av. Salih Baz yaptı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen sempozyumda birbirinden değerli hekimleri, odyomestrileri ve üreticileri bir araya geldi. 3 gün süren sempzoyumda pediatrik grupta dinleme ve öğrenme, sağlıkta yapay zeka, işitsel plastite ve işitme kaybı, işitme cihazlarına otolog ve odyolog yaklaşımları, işitme cihazlarında bulut teknolojileri, işitme kaybında yaşam kalitesini iyileştirme, işitme kaybında tinnutus ve tedavi yaklaşımları konusunda alanında birbirinden değerli uzman hekim, odyologlar ve katılımcılar görüş alışverişinde bulundu. Av Salih Baz bu alanda geçe gündüz ciddi mesai harcayarak işitme cihazları konusunda Türkiye'nin bir çok bölgesine 3D yazılımlı kişiye özel işitme cihazları hizmetini götürdü.