Kolon kanserinde robotik cerrahi fark yaratıyor

GÜNÜMÜZDE en sık görülen kanser türlerinden olan kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri) tedavisi, gelişen teknoloji, laparoskopi-robotik cerrahi ve akıllı ilaçlar sayesinde daha iyi sonuçlar veriyor.

İYİLEŞME SÜRESİ AZALIYOR

ÖZEL Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi ve Kolorektal Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turan Acar, kullanım alanı giderek yaygınlaşan robotik cerrahinin, kolon ve rektum kanseri ameliyatlarında da başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Hem doktor hem de hastalar için önemli avantajlar olduğunu dile getiren Doç. Dr. Acar, "Robotik cerrahiyle, ameliyat edilen bölge yakından ve üç boyutlu bir şekilde ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Böylece ana damarlar ve sinirlerin korunmasında, kansere bağlı oluşan en küçük lenf bezlerinin bile temizlenmesinde büyük kolaylık sağlar. Robot kolunun karın içerisindeki sınırsız hareket yeteneği ve milimetrik hareketlere yüksek duyarlılık özelliğiyle, açık cerrahide ulaşmakta zorluk çektiğimiz alanlara ulaşmak kolaylaşır. Ameliyat sonrası iyileşme ve normal yaşama dönme daha hızlı ve kolay olmaktadır" dedi.