Çınar Medikal ortopedik terlik ve ayakkabı üretecek

Çınar Medikal, 2020 yılı Aralık ayında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında Necati Arın Canayak, Cemaleddin Saraç, Cem Yılmaz ortaklığında kurularak hizmet vermeye başladı.

YENİLİKÇİ TASARIMLAR

Çınar Medikal Genel Müdürü Necati Arın Canayak, "İzmir genelinde perakende medikal ve sağlık ürünleri satışı ile başlamıştık. 2021 yortasında İstanbul, Ankara ve Antalya'da hizmet ağımızı geliştirmeye başladık. Çınar Medikal olarak 2022 yılı hedeflerimiz arasında kendi medikal ürünlerimizi üretip yurtdışına ihraç etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak yer alıyor. Bugün bir hedefimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Free Walk Anatomik Terlikler markasıyla üretime başladığımız ortopedik ayakkabı ve terlikleri yurt içi ve yurt dışında satışa sunacağız" dedi.

YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜNLER

Free Walk ürünleri hakkında bilgiler veren Medikal Direktörü Cemaleddin Saraç, "Hayatta üretkenlikten asla ödün vermeyeceksiniz. Anatomik ayak ürünleri olan ayakkabı ve terlik sektöründe yenilikçi tasarımımızla sahadayız. Ürünlerimiz antibaktireyel, ftalat içermeyen (plastiklerde esneklik oluşturmak için kullanılan madde) yüksek kalite malzemeden üretilmektedir. Gün boyu rahat kullanım sunar ve ayak anatomisine uygundur. Ayrıca tabanın konveksiyonel şekli ile ıslak zeminde kayma yapmamaktadır" diye konuştu.

HEDEF 100 BAYİ

BAYİLİK çalışmalarına başladıklarını belirten Çınar Medikal Kurucu Ortağı Cem Yılmaz, "2023 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 100 bayi hedefiyle çalışmalara başlıyoruz. Detaylı bilgi almak için pazarlama departmanımız ile irtibat kurabilirsiniz" dedi.