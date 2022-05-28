Dolgu uygulamalarıyla yılların izi siliniyor

Medikal estetik alanında en çok başvurulan yöntemlerden birisi de hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri ile yapılan uygulamalar olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, "Anti-aging endüstrisinin popüler araçlarından biri olan dolgu enjeksiyonlarının yüzdeki ince çizgilerin, kırışıklıkların giderilmesinden dudak dolgunlaştırmaya, elmacık kemiklerini belirginleştirmekten yüzde lift etkisi yaratmaya kadar pek çok kullanım alanı var" dedi.

ETKİLİ SONUÇLAR

Hyalüronik asit bazlı dolgu enjeksiyonunun güneş hasarı ve yaşla birlikte meydana gelen ince çizgileri, derin kırışıklıkları doldurmak ve yüzü yeniden şekillendirmek için uygulanan kozmetik bir işlem olduğunu söyleyen Op. Dr. Karas, "Kalıcılığı 4-6 ay olan hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri, etkili ve sonucunu hemen görebileceğiniz bir anti-aging tedavidir. 10-15 dakika süren işlem öncesinde uygulama yapılacak bölgeye anestezik krem sürülür. Hemen sonrasında sosyal yaşamınıza geri dönebilirsiniz" dedi.

■ Dudak dolgusu: Zaman içinde dudaklar incelmeye, şeklini ve dolgunluğunu kaybetmeye başladığını belirten Dudakları tekrar eski dolgunluğuna kavuşturmak, dudak konturunu belirginleştirmek, dudaklardaki asimetriyi düzeltmek için hyaluronik asit bazlı dolgu maddeleri kullanılabilir.

■ Burun ve ağız çevresindeki oluklar: Burnun iki yanından başlayarak dudak kenarlarına doğru inen çizgi ve oluklar yağ dokusunun yer değiştirmesi nedeniyle ortaya çıkar. Yüze yorgun ve yaşlı bir ifade veren bu çizgileri yumuşatmanın en etkili yolu hyalüronik asit bazlı dolgu enjeksiyonlarıdır.

■ Yanaklar, şakaklar ve alt çene: Yaşla birlikte yağ dokusu azalmaya, yüzde hacim kaybı oluşmaya başlar. Süreç sarkma, cildin incelmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Hyalüronik asit bazlı dolgular, alt çeneyi belirginleştirmek, yanak ve şakaklara hacim vermek, genç bir ifade kazandırmakta çok başarılıdır.

■ Gözaltı torbaları: Torbalanmanın yarattığı şişkinliği kamufle etmenin en etkin yolu yanak üstlerine yapılacak hyalüronik asit bazlı dolgu enjeksiyonlarıdır. Bu dokunuş, yüze dinlemiş, taze bir görünüm verir.

■ Daha dengeli bir çene: Yaş ilerledikçe çene de küçülür, adeta geri çekilir. Bazı kişilerde ise çene yapısal olarak küçük ve geridedir. Dolgu maddeleri ile çene hattı daha güçlü, daha belirgin bir hale getirilebilir. Hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri sert görünümlü çene hattını yumuşatmak, daha orantılı bir çene yaratmakta son derece başarılıdır.

■ Daha kalkık kaşlar: Sarkık gözkapakları ya da düşük kaşlar sizi olduğunuzdan daha yaşlı ve yorgun gösterir. Hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri ile kaşları yukarı doğru kaldırmak, bakışlara daha dinamik, genç bir ifade vermek mümkün.

BOTİLİNİUM TOKSİN UYGULAMALARI

TEN Op. Dr. Karas, "Botilinum toksin uygulamaları her cilde uygulanabilen, ilaç içerisindeki yan etkiler haricinde yan etkiye sahip olmayan ve bir şırınga yardımıyla cildin alt tabakasına yerleştirilecek olan sıvıyla cildin kendini yenilemesini, daha sağlıklı ve canlı görülmesini, gerginleşmesini sağlayan bir uygulamadır. Genel olarak kullanım alanları arasında yüzdeki kırışıklıkların azalması, terleme tedavisinde, aşırı aktif mesaneye bağlı idrar kaçırma veya servikal distoni rahatsızlıklarında da başvurulan ilk yöntem olarak bilinir" diye konuştu.