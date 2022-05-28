Duymer işitme sektörünü bir araya getirdi

Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği (İŞİTBİR) ile İstanbul Odyoloji Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ve Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin ana sponsoru olduğu 1. İşitme Teknolojileri ve Yapay Zekâ Sempozyumu İstanbul'da gerçekleştirildi. Kaya İstanbul Otel Fair & Convention'da düzenlenen ve 3 gün süren sempozyuma Türkiye'den ve yurtdışından 300'den fazla Kulak Burun Boğaz Uzmanı hekim, odyometristler ve işitme cihazı sektöründen öncü üreticiler ve Danimarka ve Amerikan malı 4 büyük işitme cihazı üreticilerinin bölge koordinatörleri katıldı.

DEĞERLİ HEKİMLER KATILDI

Sempozyumun açılış konuşmasını Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği (İŞİTBİR) Başkanı Av. Salih Baz yaptı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen sempozyumda birbirinden değerli hekimleri, odyomestrileri ve üreticileri bir araya getirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Av. Salih Baz, "Gerçekleştireceğimiz bu sempozyum tüm sektöre hayırlı olsun. Güzel bir bilgi paylaşımı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

3 gün süren sempozyumu değerlendiren Av. Salih Baz, "İşitme cihazlarında yapay zeka teknolojilerinin kullanıcılara sağladığı yararlar uzun süren tartışmalara neden oldu. Ayrıca işitme cihazlarının üzerinde bulunan mevcut yapay zeka teknolojilerinin, hastalara ve kullanıcılara sağladığı katkılar, gelişen teknoloji ile birlikte işitme cihazlarının geldiği noktaların paylaşıldığı bir bilgi şöleni oldu. Duymer olarak böyle bir bilgi paylaşımına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Sempozyumun diğer önemli bir konusu da 3 boyutlu lazer teknolojisi ile hazırlanan işitme cihazları oldu.

YAPAY ZEKA VE 3D

Türkiye'de sadece Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nde uygulanmaya başlanan yeni ve ileri sistem üç boyutlu (3D) işitme cihazı ve kulak kalıbı üretim bandı atölyemizi katılımcılarımıza tanıttık. Bu teknoloji sayesinde hastalarımıza ileri teknoloji işitme cihazlarımızla beraber kişiye özel sıfır hatayla üretimi gerçekleştirilen kalıplar büyük ilgi gördü. Bu sempozyumu geleneksel hale getirip her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Ben sempozyuma katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

3 GÜN SÜRDÜ

3 gün boyunca süren sempzoyumda pediatrik grupta dinleme ve öğrenme, sağlıkta yapay zeka, işitsel plastite ve işitme kaybı, işitme cihazlarına otolog ve odyolog yaklaşımları, işitme cihazlarında bulut teknolojileri, işitme kaybında yaşam kalitesini iyileştirme, işitme kaybında tinnutus ve tedavi yaklaşımları konusunda alanında birbirinden değerli uzman hekim, odyologlar ve katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.