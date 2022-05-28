EGELAB’a TÜRKAK’tan akreditasyon

1989 yılında 'Hızlı, doğru, güvenilir sonuç vermek' sloganıyla yola çıkan Özel İzmir Ege Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından akredite edildi.

Özel İzmir Ege Laboratuvarı Şirket Müdürü, Tıp ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru Dr. Serdar Canko, "30 yılı aşan tecrübemiz ve kalite anlayışımızın taçlandırılması anlamına gelen TÜRKAK TS EN ISO 15189 akreditasyon belgesini almaktan dolayı mutluyuz. Bu belgeyi şu anda İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nden sonra alabilen bir özel laboratuvar olmakla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

KALİTEMİZİ TAÇLANDIRDIK

Laboratuvar Yöneticisi Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Güngör Yıldırım, "Laboratuvarımız deneyimli uzman hekim ve teknisyen kadrosuyla, laboratuvar tıbbında ileri teknolojiyi içeren sistemleri kullanarak dört katlı müstakil ve modern binasında biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji branşlarında hizmet veriyor. Bu akreditasyon bizi İzmir'in çift biyokimya-hormon analizör sistemi testleri ile akredite olmuş ilk ve tek, belki iddialı olacak ama en büyük özel laboratuvarlarından biri yapmakta. 30 yılı aşan tecrübemiz ve kalite anlayışımızın taçlandırılması anlamına gelen bu belge uzun yıllar sürecek bir kalite yolculuğunun da bir köşe taşıdır ve laboratuvarımızın en üst ligin profesyonel oyuncusu olduğunun kanıtıdır" dedi.

HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ

KLİNİK Biyokimya Uzmanı Dr. Gürkan Metinyurt, "Tıbbi testlerimizin hızlı, doğru ve güvenilir biçimde yapılması, yorumlanması ve tıbbi yönlendirme gibi ihtiyaçların çözümü için tüm halkımıza yardımcı olmak amacıyla deneyimli kadromuzla halkımızın hizmetindeyiz. Laboratuvarımız ileri teknoloji sistemlerle donatılmıştır" dedi.