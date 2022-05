Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi hizmet vermeye başladı

22 yıldır Alsancak'ta hasta kabul eden Özel İzmir Gazi Hastanesi'nin Evde Sağlık Birimi hasta kabulüne başladı. Evde Sağlık Birimi tıbbi direktörü Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İbrahim Sivrikaya, "Uzman doktor, hemşire ve fizyoterapist kadromuzla yeni nesil evde sağlık hizmetini İzmir halkına sunuyoruz" dedi. "Hastanede alabileceğiniz tüm sağlık hizmetlerini evinizde alabilirsiniz" diyen Dr. Sivrikaya, "Uzman hekim evinize gelir, sizi muayene eder. Gerekliyse röntgen, ultrason, EKG, EKO çekimi gibi tetkikleri yapar. Tahlil için kanınızı, idrar veya gaytanızı alır. Diğer uzman hekimlerle görüşüp gerekli tedavi planlamalarını yapar. Böylece evden çıkmadan doktor ve sağlık ekibi tedavinizi gerçekleştirmiş olur" dedi. Dr. Sivrikaya, giyilebilir sağlık teknolojisi sayesinde ateş, nabız, solunum, tansiyon, kan şekeri ve oksijen saturasyonunu cep telefonu veya bilgisayar ile takip edebildiklerine dikkat çekti.

HER TÜRLÜ HİZMET VERİLİYOR

Evde sağlık hizmetinin sadece yaşlılara verilen bir hizmet olmadığını hatırlatan Sivrikaya, hamilelerin evde ultrasonografiyle izlenebileceğini, bebek aşılarının evde yapılabileceğini, çocuk ya da yetişkin her türlü hastanın evde muayene edilebileceğini belirtti. Dr. Sivrikaya "Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi tarafından; uzman doktor muayenesi, fizik tedavi hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, check - up hizmetleri, PCR Testi, ultrason ve röntgen, glutatyon ve C vitamini tedavileri, yara bakımı, enjeksiyon, serum takma, uyku testi, ağrı tedavisi, laboratuvar hizmetleri, refakat ve ulaşım hizmetleri gibi aklınıza gelebilecek her türlü sağlık hizmeti verilmekte" dedi.