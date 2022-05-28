‘Koroner By-Pass’a kozmetik çözüm

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kurucusu Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, son dönemde başarıyla uygulanan 'Koroner by-pass cerrahisi' ameliyatlarındaki ileri yöntemler ve gelişmeler hakkında sevindirici açıklamalarda bulundu.

HIZLI İYİLEŞME OLUYOR

Doç. Dr. Necmettin Yakut, koroner by-passta 'kozmetik çözüm' olarak nitelendirdiği ve bacak damarlarından yararlanarak uygulanan by pass ameliyatlarında bacağın bir baştan bir başa açılarak yapılan damar transferi dönemini bitirdiklerini söyledi. Doç. Dr. Yakut, "Artık 1.2 cm'lik kesi ile kalbe taşınacak damarları alarak hastanın daha çabuk ve daha hızlı iyileşmesinin yanında özellikle şeker hastalarının geç iyileşen kesi yaraları bu yöntemle daha çabuk iyileşme ve kişinin kısa sürede normal yaşam kalitesine ulaşmasını sağlıyor" dedi.

Doç. Dr. Necmettin Yakut 2000'li yıllardan sonra büyük kesilerle yapılan kalp ameliyatların da alanında uzman hekimlerin sürekli yeni çözümler arayışına girdiklerini belirterek, "Kalp damar ameliyatlarında bu arayışlar minimal invaziv olarak tanımlanmıştır. İlk çıkış yolu ise çalışan kalpte by-passtır. Son 20 yıllık geçmişte çalışan kalpte by-pass en çok yapılan ameliyatlardan biri oldu. Nitekim 2009 yılında çoklu damarda çalışan kalpte by-pass çalışması ile Amerika Kalp Cemiyeti tarafından çıkarılan medikal bir dergide kapak haberi olarak duyuruldu. Ardından da kaburga aralığından ya da çeşitli kamera sistemleri ile yapılan ameliyatlar takip etmiştir" dedi.

BAŞARILI SONUÇLAR

Doç. Dr. Yakut son dönemlerde ise özellikle by-passta yeni minimal invaziv girişimler hız kazandığını kaydederek, "Bu girişimler endoskopik yol ile bacaktan çıkarılan damarlar ile bu damarların kalbe monte edilirken göğüs kemiğinin kesilmeden kaburga aralığından çok küçük kesilerle (4-5cm) bypass yapılmakta. Son dönemlerde bu uygulamalardan sonra son derece başarılı sonuçlar aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak ilk üzerinde duracağımız konu endoskopik çıkarılan medikal bir dergide kapak haberi olarak duyuruldu. Ardından da kaburga aralığından ya da çeşitli kamera sistemleri ile yapılan ameliyatlar takip etmiştir" dedi. girişimile olarak bacak damarlarının (bypassta kullanılan venler) çıkarılması tekniğidir. Hastanemizde sıkça kullanılan endoskopik yolla safen çıkarılma işlemi, normalde bacak boydan boya bir kesi ile safen çıkarılmakta iken bacak kesisi yapılmadan bacakta 1-2 cm bir giriş ve kamera yardımı ile bu damar çıkarılarak by pass ameliyatında kullanılmasıdır" dedi.

RİSKİ DAHA DÜŞÜK

DOÇ. Dr. Yakut, uygulanan yöntem ile hastaların ameliyat sonrası daha az ağrı hissettiklerini belirterek, "Yöntemin riski çok düşük olmakla birlikte, bacakta hareket kısıtlığı olmamakta, hastalar daha hızlı iyileşme ve günlük aktivitelerine dönmekte. Bu uygulama sayesinde kalp cerrahisi hastalarımız ameliyatları sonrasında daha az ağrı ile çok küçük kesi nedeni ve yara izleri de az olmasından dolayı daha hızlı iyileşme sağlanıyor" diye konuştu.