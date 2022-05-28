Menopozu geciktirmek için neler yapılmalı?

Özel Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz erken menopozu önlemek ya da menopozu geciktirmek için önemli bilgiler verdi. Menopozun adet kanamalarının ve yumurtlamanın bittiği gebe kalınmayan dönem olduğunu kaydeden Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Menopoz denilebilmesi için son gördüğünüz adetin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmalıdır. Erken menopoz 40 yaşından gerçekleşen menopozdur. 30-39 yaş arasında her yüz kadından birinde erken menopoz görülmektedir" dedi.

PSİKOLOJİ ETKİLENİR

Menopoz döneminde kadınlarda östrojen ve progesteronun azalması ile beraber ateş basmalarının başladığını, ruh durumu değişiklikleri, iştah ve kilo artışı olabileceğini söyleyen Op. Dr. Gürbüz, "Kanda östrojenin koruyucu etkisi azaldığı için kolestrol ve TG artışı olup kalp hastalıkları riski artar. Cinsel açısı olan vajinal kuruluk ve isteksizlik olabilir. Östrojenin azalması ile beraber ciltte kuruma kırışıklık artışı olur saç dökülmeleri başlar. Kemiklerde erimeler artar menopoz sonrası takviye almayan hemen her kadında osteoporoz başlamaya eğilimlidir" diye konuştu.

HORMON TEDAVİSİ VAR

Tüm bu olumsuz durumların 40 yaşından önce gerçekleşmesi yani erken menopoz durumunun ortaya çıkması ise kadınları psikolojik olarak da etkilediğini söyleyen Op. Dr. Gürbüz, "Erken menopozda depresif ruh hali yaygındır. En önemli etken genetiktir. Onun dışında kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar menopoza neden olabilir. Sigara kullanımının erken menopozla ilgisi vardır. Aşırı kilo alımı stres erken menopoz nedenleridir. Menopozu geciktirmek için sigara ve alkol kullanmamak ve GDO'lu besinlerden uzak durulması gerekiyor" dedi.

Erken menopoza giren yada menopoz dönemini çok sıkıntılı geçiren kadınlara gerekli hormon takviyelerinin doktor tarafından verildiğini kaydeden Op. Dr. Gürbüz "Hormon tedavileri ağızdan hap cilde yapıştırılan bant yada vajinal yoldan verilen tedaviler şeklinde olabilir. Hormon tedavisi olan hastalar yıllık kontrolleri mutlaka yapılmalı. Ayrıca menopoz döneminde her yıl smear mamagrofi ve kemik dansitometri taramaları yapılmalıdır" dedi.