Yaza hazır mısınız?

SU TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN: Yeterli su tüketimi olmadan istediğiniz sonuçlara ulaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Çünkü su metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca iştah kontrolü sağlayarak yapılabilecek kaçamakları önlemeye yardımcı olur. Günlük su tüketiminizi 2.5 litrenin altına düşürmemelisiniz. Bu konuda yapılan en büyük yanlışlardan biri çay, kahvenin su yerine geçtiğini düşünmektir. Eğer fazla çay, kahve tüketiyorsanız içtiğiniz su miktarını arttırmalısınız.

AÇIK HAVA EGZERSİZLERİYLE METABOLİZMAYI HIZLANDIR: Açık havada spor yapmak vücudun oksijeni etkili bir şekilde almasına ve buna bağlı olarak kan dolaşımının artmasına neden olur. Açık havada sabah saatlerinde sporla hem gün içinde daha enerjik hisseder hem de egzersizin etkisinin gün boyu devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yapılan spordan daha fazla verim alınır.

PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT: İstediğiniz forma ulaşmak için gün içinde beslenirken mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat etmelisiniz. Vücudun ihtiyacı olan besinler yeterli alınmazsa belirlenen hedeflere ulaşmak daha uzun süreler alacaktır. Her kişinin ihtiyacı birbirinden farklıdır. İhtiyaçlarınıza yönelik hızlı ve kalıcı sonuçlar alacağınız programlar için uzman desteği alabilirsiniz.

YAZ MEYVELERİNİ SAYARAK YİYİN: Taze meyveler vitamin, mineral gibi pek çok besin öğesinden zengin besinlerdir. Bu nedenle beslenmenizde meyvelere yer vermelisiniz. Ancak meyveler karbonhidrat kaynaklarıdır. Sağlıklı olduğu düşünülüp gereğinden fazla tüketim yapılırsa kilo vermede yavaşlamaya neden olabilir. Bu nedenle meyve yerken porsiyonlara dikkat edip ölçülü tüketim yapmak oldukça önemlidir.

ÖDEM ATICI BESİNLER TÜKETİN: Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte vücutta ödem oluşumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle bu dönemlerde ödem atmaya yardımcı besinlere öğünlerinizde yer verebilirsiniz. Ananas, bol lifli ve bromelainden zengin bir meyvedir. Bromelain sindirime yardımcı olur, yağ yakımını destekler ve ödem atmayı sağlar. Sabahları kahvaltıya eklenen bir avuç maydanoz ise bol lif ve C vitamini içeriği nedeniyle ödemin atılmasında oldukça etkili olur.

MUTFAĞINIZDA SAĞLIKLI PİŞİRME TEKNİKLERİ İLE TARİFLER DENEYİN: Tüketilen besinlerin çeşidi ve miktarı zayıflamada oldukça önemlidir. Ancak bunları hazırlama ve pişirme yöntemleri de oldukça önemlidir. Kızartma yöntemi ile pişirme uygulanmamalıdır. Bu yöntem hem fazla kalori alımına hem de kızartma esnasında oluşan zararlı bileşiklere maruz kalmaya neden olur. Izgara, fırında, tencerede, buharda, yağsız tavada ızgara gibi pişirme yöntemleri tercih edilebilir. Sağlıklı pişirme yöntemleri ile hem kalori kontrolü sağlayabilir hem de besin öğesi kayıplarının önüne geçebilirsiniz.