İzmir sağlıkta zirve yapacak

Geçtiğimiz hafta da İzmir'e sağlıkta yeni yatırımların geleceğinin sinyalini vermiştim. Başta Bayraklı Şehir Hastanesi olmak üzere kamu ve özel hastaneler peşi sıra bölgemize inanılmaz sağlık yatırımları yapılıyor. Gelişen, hızla artan bölge nüfusunun en önemli ihtiyacı olan sağlık, her alanda ve branşta, uzman hekimlerle birlikte, gelişen teknolojiler halkımızın hizmetine girmiş olacak. Bayraklı Şehir Hastanesi bir aksilik olmazsa hasta kabulü için gün sayıyor. Yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar 638 milyonu bulacak. 2 bin 60 yataklı hastanenin bölgemize katacağı değer tartışmasız. Sağlık turizmi katkısı ise özel hastanelerin Avrupa'ya çoktan açılmış olması ve birçok ülkeden çeşitli branşlarda hastaya hizmet vermesi ise ayrı bir kazanç.

İstanbul kökenli sağlık kuruluşları peşi sıra İzmir`e yatırım yaparken bölgemizin içinden oluşan hastanelerimiz de ulusal kuruluşlardan geri kalmadan büyümeye devam ediyor, yatırım yapmaktan kaçınmıyorlar. Sağlıktan kazandığını yine sağlık yatırımlarına dönüştüren bu sağlık kuruluşlarından biri de Baz Sağlık Grubu. 2007 yılında Ekol Dal Merkezi ile sağlık hizmetleri vermeye başlayan Baz Ailesi, Ekol Hastanesi ile Avrupa'nın ve Türkiye'nin Kulak Burun Boğaz hastalıkları alanında kanser cerrahisi dahil muayene ve ameliyatlarının yapılabildiği bir merkez kurarak bir ilke imza atmıştı. Ekol Hastanesi yıllar içerisinde Baz Sağlık Grubu adı altında birçok branşta hizmet ağını genişleterek büyümeye devam etti.

EKOL'DEN BÜYÜK YATIRIM

Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz'ın Sada Hastanesi'nin Ekol Sağlık Grubu'na devrinde yaptığı açıklamayı paylaşmak isterim: "Biz bir aile şirketi olarak kurulduk. Eşim Figen Baz'ın işletmeci tecrübesi ile sağlıkta bölgemizin alanında uzman doktor kadrosunu bünyemizde bulundurarak, sağlıkta ileri teknoloji desteği ile halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmayı ilke edindik. Hasta talebi bizi yeni yatırımlara yönlendirdi. Geçtiğimiz yıl Balçova'da hizmete başlattığımız Balçova Ekol Tıp Merkezi başta yarımada olmak üzere bu bölgede ciddi ilgi gördü. Bize olan güven yeni yatırımlara yönelmemizi sağladı." Opr. Dr. Mehmet Baz'ı dinlerken heyecanlanmamak elde değil. 500 milyon liralık bu yatırımla birlikte çalışan sayısı 2 bin 500 personelin üzerine çıkmasını bekliyor.

Dr. Baz, Sada Hastanesi'ni Ekol Hastaneleri bünyesine katıldığının müjdesini verirken de böylece yatırımlarını ve kalitesini İzmir'in kuzeyine götürmüş olacaklarını belirtti. Sada Hastaneleri'nin yanı sıra 35 bin metrekare alanda kaba inşaatı bitmiş ek bina da kısa sürede tüm branşlarda hizmete girecek. Yine aynı alandaki bir başka binada yaşlı bakım merkezi kurulacak. Burası hem yaşlı bakım merkezi olarak kullanılacak hem de yurt dışı hastalarının konaklama ihtiyacını karşılayacak. Kuzey Ekol Hastanesi Bergama, Aliağa, Dikili, Edremit ve Çanakkale bölgesine onkoloji ünitesi, kanser tedavisi, tüp bebek, kalp damar cerrahisi başta olmak üzere 25 branşta 44 uzman hekimle sağlık hizmeti verecek. 1 yıl içerisinde 500 yataklı hastaneye dönüşecek olan Kuzey Ekol Hastanesi, Bayraklı Şehir Hastanesi'nden sonra en fazla yatak kapasitesine sahip hastanelerden biri olacak.

YENİ DÖNEM ÇOK YAKINDA

Sağlık Bakanlığı önemli bir kararla bir çok branşta devlet katkısı ile özel hastanelerde hizmet alımı ile vatandaşın sağlık sorunlarına katkı payında hizmet vermiş olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece belli branşlarda anlaşmaları sona erdirerek tüm branşlarda hizmet anlaşması yapacak. Örneğin sadece kalp ve kanser anlaşmalı bir özel kuruluş SGK ile anlaşmasını iptal ederek vatandaşın tüm branşlarda hizmet almasını sağlayacak.