Karaciğer yağlanması hayatınızı tehdit etmesin

İZMİR Özel Can Hastanesi Check- Up Hekimi Dr. Onur Duygu, özellikle pandemi dönemi ve yoğun iş yaşamı sonrası hastalarda en sık saptanan iki bulgunun karaciğer yağlanması (hepatosteatoz) ve D vitamini eksikliği olduğunu belirterek, her ikisinin de son derece yaşamsal ve sağlıklı bir vücut bütünlüğü açısından önemli hususlar olduğunu söyledi.

HER GÜN EGZERSİZ ŞART

DR. Onur Duygu, "Karaciğer yağlanmasının en önemli nedenleri, düzenli alkol tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek karbonhidrat, doymuş yağ ve işlenmiş gıda tüketimidir. Yaz mevsimini fırsat bilerek hayatımızı tehdit edebilecek bu problemden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Artan obeziteye bağlı olarak karaciğer yağlanması da artmıştır ve buna bağlı olarak ilerleyen safhalarda NASH adını verdiğimiz (non alkolik steatohepatit) geri dönüşümsüz klinik tablo ortaya çıkmakta ve hastalar karaciğer yetmezliği sorunuyla karşılaşabilmektedir. Bunu engellemenin yolu, günlük egzersizi hayatınızın rutini haline getirmek, beslenme alışkanlıklarımızı Akdeniz diyetine doğru kaydırmak, alkolü kısıtlamak ve rafine karbonhidratları içeren işlenmiş gıdaları hayatımızdan çıkarmaktır" diye konuştu.