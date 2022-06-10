‘Beyin sisi’nin nedenleri çok iyi sorgulanmalı

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, özellikle Kovid 19 rahatsızlığı sonrası pek çok kişinin maruz kaldığı 'Beyin sisi' nin genel zamanlarda da karşımıza çıkma olasılığını ifade ederken, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Kişinin zaman zaman zihinsel olarak bulunduğu çevreden anlık kopuşu, kendini boşlukta gibi hissetmesi, bazen konuşurken sanki farklı bir dilde bir şey anlatacakmış da, o kelimeyi hatırlamak ister gibi donup kalması veya etraftaki olaylardan, konuşulanlardan uzak sanki orada değilmiş gibi boş boş bakması "beyin sisi" olarak tanımlanıyor.

HEM BEDENE HEM RUHA TEDAVİ

UZMAN Dr. Mehmet Portakal, "Beyin sisinin sebepleri arasında öncelikle, magnezyum, D ve B vitamini eksikliği, şeker ve karbonhidratlı beslenme şekli, hazır paket gıda tüketimi, tiroid rahatsızlıkları, aşırı kafein tüketimi, şeker hastalığı, demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlık durumu, yoğun tempoda çalışmanın getirdiği uyku ve stress sorunları sıralanabilir. Bu sebeplere yönelik tetkiklerın tespit edilmesi ve tedavi sürecinin kişiye özel belirlenmesi son derece önemli" dedi.

FİBROMİYALJİ hastalarının da dikkatlerinin dağınık olabileceğini belirten Dr. Mehmet Portakal, "Bu hastalar diğerlerinin kolayca hatırlayabildiklerini unuturlar, konsantre olmakta zorlanırlar. Bedensel uyuşuklukla beraber zihinsel üretim de yavaşlar, beyin sisi, akıl durgunluğu, dalgınlık, sinirlilik, depresyon, iç sıkıntısı gibi belirtiler gösteren ve günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyonel kayıplara yol açan durumlar olabilir" bilgisini verdi.

BÖYLE durumlarda kişiye özel bir tedavi programı oluşturulması gerektiğini belirten Uzman Dr. Mehmet Portakal, "Bütüncül bir yaklaşımla hem bedenin ihtiyaçları yerine konulur hem de gerekiyorsa ruhsal ve zihinsel yorgunluklar için psikoterapi desteği verilir. Detoks, doğru tıbbi beslenme, damardan glutatyon ALA vb ile beyni ve tüm hücreleri besleyen vitamin kokteylleri, biorezonans TMS osteopati, ozon tedavisi, fitoterapi, mezoterapi, aromaterapi, hacamat sülük tedavileri, nöralterapi, akupunktur gibi oksijenlenmeyi artırıcı uygulamalar arasından kişiye en uygun olanı seçilip uygulanır" dedi.