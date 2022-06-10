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Haberler Sağlık Bitter çikolata hafızayı da besler

Bitter çikolata hafızayı da besler

10.6.2022

Bitter çikolata hafızayı da besler
Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlık, artık sadece ilerleyen yaşlarda değil genç yaşlardaki kişilerde de kendini göstermeye başladı. Stresli bir hayat, yoğun tempolu iş ortamı, hava kirliliği, çevresel faktörler ve yanlış beslenme alışkanlıkları ise bu durumun en önemli etkenleri arasında yer alıyor. Unutkanlığın birçok sebebi olabildiğine dikkat çeken Diyetisyen Salih Gürel, "Bunların arasında hormon yetersizlikleri ve D ve B 12 vitamin eksikliği de sayılabilir. Ağır depresyon da unutkanlık sebeplerinden biridir" diyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının unutkanlığın önüne geçmekte oldukça etkili olduğunu vurgulayan Gürel, "Kırmızı et, omega 3 yağ asidi bakımından zengin balıklar, fındık ve ceviz ile yaban mersini, bitter çikolata, domates, ıspanak, tarçın ve nar unutkanlığa iyi gelen yiyecekler arasındadır" bilgisini paylaşıyor.
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