Kahve kilo verdirir mi? İşte kahvenin bilinmeyen faydaları...

Metabolizmayı çalıştıran kahve yağ yakaran kilo vermeye de yardımcı oluyor. Şekersiz tüketildiği taksirde zayıflamaya faydası olan kahve vücuda olan pek çok yararı ile mutfaklardaki yerini alıyor. İşte kahvenin bilinmeyen faydaları...
Kimisi için olmazsa olmaz kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Bazıları güne kahve olmadan başlayamazken bazıları da yorgunluk veya yemek sonrası kahvesini eksik etmiyor. Doğru tüketildiği taksirde kahvenin zayıflmaya da etkisi olduğu biliniyor. İşte kahvenin faydaları...
Metabolizmayı çalıştıran kahve yağ yakaran kilo vermeye de yardımcı oluyor. Şekersiz tüketildiği taksirde zayıflamaya faydası olan kahve vücuda olan pek çok yararı ile mutfaklardaki yerini alıyor. İşte kahvenin bilinmeyen faydaları...
KAHVE İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?
Kahve içmek kadınlarda depresyon riskini azaltır.
Beyin sağlığını korur ve gün boyu enerji verir.
Prostat kanseri riskini azaltır.
Kahve yayın cilt problemlerini önler.
Kahve diyabet riskini ortadan kaldırmanızı sağlar.
Kahve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
Kahve baş ağrısına iyi gelir.
Hafızayı güçlendirir, unutkanlığı ortadan kaldırır.
Kilo vermenize yardımcı olur.
Kahve metabolizmayı çalıştırır.
Kabızlığı önler.
KAHVE KİLO VERDİRİR Mİ?
Türk kahvesi, filtre kahve veya espresso gibi siyah kahvelerin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu biliniyor. Dolayısıyla içerisine ekstra krema veya ilave şeker katmadığınız sürece kahve kilo verme sürecinizde size yardımı olabilir.
Kahve, metabolizmayı, kalp atışlarını hızlandırdığı için yağ ve şeker yakımını sağlar. Kilo aldırmak yerine kilo vermeye yardımcı olan kahveyi doğru bir beslenme programıyla tüketmeniz gerekir.
Sadece kahve içerek zayıflamayı beklemek çok yanlış olur. Diyet programınıza kahveyi yeterli kadar dahil ettiğinizde yağ yakımını kolay hale getirebilirsiniz.
KAHVALTIDAN ÖNCE 1 FİNCAN KAHVE
Her sabah kahvaltıdan önce aç karnına içtiğiniz 1 fincan kahvenin sayısız faydası bulunuyor. Kahve içerek gün boyu daha zinde kalabilirsiniz. Ayrıca enerji kaybı yaşamazsınız. Sabahları içilen kahve uyanmanızı kolaylaştırır.
Sabahları 1 fincan kahve içerek sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayan kahve yağ yakımınızı böylelikle daha kolay hale getirir.
Diyet ve egzersiz programına ek olarak her sabah tüketilen 1 fincan kahve zayıflama sürecinizi hızlandırma etkisine sahip olabilir.
Kahvenin zararları;
Özellikle 40 yaşını geçmiş kişilerde fazla kahve tüketimi kalpte ritim bozukluğunu tetikler.
Çok fazla kahve içmek mide rahatsızlıklarına sebep olabilir.
Az da olsa su kaybına neden olur ve migreni tetikler.
Kahvedeki kafein; demir ve kalsiyum gibi önemli maddelerin bağırsaklarda emilimini azaltır.
Çok fazla kahve tüketmek tansiyonu artırabilir.