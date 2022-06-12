Kahve kilo verdirir mi? İşte kahvenin bilinmeyen faydaları...

Kahve, metabolizmayı, kalp atışlarını hızlandırdığı için yağ ve şeker yakımını sağlar. Kilo aldırmak yerine kilo vermeye yardımcı olan kahveyi doğru bir beslenme programıyla tüketmeniz gerekir.

Sadece kahve içerek zayıflamayı beklemek çok yanlış olur. Diyet programınıza kahveyi yeterli kadar dahil ettiğinizde yağ yakımını kolay hale getirebilirsiniz.