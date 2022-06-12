Sabahları ağrı ve şişlik romatizma habercisi

SABAHLARI pijamanın düğmelerini açmakta zorlanıyor, el ve ayak eklemlerinde şişlik ve ağrı hissediyorsanız dikkat!İltihaplı eklem romatizması 20-40 yaş arasındaki kadınlarda, erkeklere göre 3-4 kat daha fazla görülüyor. Romatizma, yaşlılık hastalığı olarak bilinse de, çocukluk çağından itibaren her yaş grubunda görülebiliyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Reyhan Köse Çobanoğlu, eklemlerde çok ciddi ağrılara neden olan romatoid artrit olarak ifade edilen iltihaplı eklem romatizmasının ise kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat fazla görüldüğünü belirtti.

BARDAK BİLE TUTAMAZLAR

Genetik yatkınlığı olan ve sigara tüketen kişilerin hastalığa çok daha kolay yakalandığına vurgu yapan Çobanoğlu, sabahları çok ağrılı ve şiş kalkan, düğme açmakta, bardak tutmakta zorlanan ancak öğleden sonra bu şikayetleri sona eren kişiler mutlaka bir uzmana başvurmalı. Bu belirtiler romatoid artritin klasik belirtileridir" dedi. Hastalığın tedavisi olduğunu ancak tamamen ortadan kaldırılamadığını ifade eden Köseoğlu, "Düzenli tedavi ve kontrollerle normal hayatın sürdürülebilmesine yardımcı çok sayıda tedavi seçeneği mevcut" bilgisini verdi.

TIKANMIŞ GÖZENEKLERE YUMURTA AKI MASKESİ

BİR kase içerisinde 2 çay kaşığı limon suyu ve bir yumurtanın akını iyice karıştırın. Karışımı temiz bir fırça yardımıyla yüzünüze sürün. İnce bir peçeteyi parçalar halinde bölerek maskeyi sürdüğünüz yerin üzerine koyun ve elinizle hafifçe bastırın. Karışımı peçetenin üzerinden tekrar uygulayın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra peçeteyi çıkartın ve yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

TIRAŞ SONRASI MUTLAKA CİLT NEMLENDİRİLMELİ

TIRAŞ olmak erkek cildinde doğal bir peeling etkisi gösterir. Cildin epidermis olarak adlandırılan en üst katmanında biriken ölü hücre kalıntıları da tıraşla temizlenmiş olur. Bu nedenle ciltte hassasiyet hissedilebilir. Bu nedenle tıraş sonrasında cildi rahatlatmak için, mutlaka cilt yapısına uygun bir tıraş losyonu ya da nemlendirici kullanılmalıdır.

BİR BARDAK SÜT UYKUYA DALMAYI KOLAYLAŞTIRIR

SÜT, daha kolay ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek triptofan ve melatonin içerir. Triptofan; serotonin üretiminde önemli bir rol oynar, bu da ruh halinizi iyileştirir, rahatlamanızı sağlar ve aynı zamanda melatoninin vücutta sağlıklı şekilde salınması için öncü bir görev üstlenir. Açlıktan guruldayan bir mideyi sabaha kadar dinlemek istemeyenlerdenseniz yatmadan önce süt içmeyi deneyin. Süt, içmek sizi tok tutacaktır.