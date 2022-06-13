Yanlış beslenmenin sonu böbrek taşı

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı denildiğini söyleyerek, "Değişik büyüklükte ve yapıda olan böbrek taşları eğer idrar akışına engel olmuyorsa herhangi bir ağrıya da yol açmıyor. Ancak aniden oluşan ve idrar yollarını tümüyle tıkayan böbrek taşları şiddetli ağrı ve sancıyla hayatı adeta kabusa çevirebiliyor" dedi.



YETERSİZ SU TÜKETİMİ

Taş oluşumunda özellikle beslenmeye bağlı faktörlerin önem taşıdığının altını çizen Dr. Şah, "Bu nedenle doğru beslenerek böbrek taşlarından korunmak mümkün olabiliyor. Ancak yapılan hataların başında özellikle yaz aylarındaki yetersiz su tüketimi geliyor ve bu taş oluşumuna zemin hazırlıyor. Sorun yaşamamak için susamayı beklemeden günde en az 2 buçuk 3 litre sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak söz konusu miktarın içinde günlük tüketilen meşrubat, çay-kahve gibi içecekleri saymamak gerekir" diye konuştu.

HER YAŞTA ORTAYA ÇIKABİLİR

Hem tadı hem de içerdiği vitaminler ile sağlığa en yararlı meyvelerin başında gelen üzüm Akdeniz bölgesine ve Orta Asya'ya özgüdür. Her rengi ve her çeşidinin şifa deposu olduğu üzüm kalp hastalığı, kanser ve alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Üzüm bitkisinin meyvesi dışında, çekirdekleri şişliği azaltmaya ve diyabetin neden olduğu göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olduklarından sağlık için de faydalıdır.



HAYVANSAL GIDA RİSKİ ARTIRIYOR

Böbrek taşlarının oluşumunda genetik etkenler, yetersiz sıvı tüketimi ve kullanılan bazı ilaçlar gibi pek çok faktör rol oynasa da kimi besinlerin aşırı tüketilmesinin de bu duruma yol açtığını kaydeden Dr. Cem Şah, "Kırmızı et, sakatat, tavuk ve deniz mahsulleri gibi hayvansal protein içeren besinlerin fazlaca tüketilmesi idrarda kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi maddelerin miktarını artırırken, fazla tuz alımı da bu hastalıktan koruyucu bir madde olan sitratın miktarını azaltarak taş oluşumuna sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

LİMONATADAKİ SİTRAT ETKİLİ

Doğal yollarla elde edilen limonatanın taş oluşumuna karşı koruyucu bir etkisi olduğunu dile getiren Dr. Şah, "Bunun nedeni ise limonatanın içeriğinde bulunan sitrat isimli, böbrek taşı oluşumunu engellemede önemli bir yere sahip maddedir. Sitrat, böbrek taşlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan kalsiyum okzalat ve fosfatın kristaller halinde birbirine bağlanacağı yerde bu durumu engelleyerek taş oluşumunun önüne geçiyor ya da azaltıyor" dedi.