Omicron dalgası işitme kayıplarına yol açtı

MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Opera Anasanat Dalı Öğretim Üyesi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, korona virüsün, pandeminin başlarında yol açtığı tat ve koku alma bozukluklarının yerini Omicron varyantıyla beraber, daha çok işitme kayıplarına bıraktığını söyledi. Prof. Dr. Koçak, hastalığı sessiz geçirenlerde daha sık gözlemledikleri işitme kayıplarının, genellikle orta yaştakilerde sık görüldüğünü, tedavide ise virüs enfeksiyonlarının ardından oluşan işitme kayıplarının tedavisinden farklı olarak, bağışıklığı destekleyici kürlerle gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

TEDAVİYLE DÜZELİYOR

PROF. Dr. Koçak, ani başlayan kulak çınlaması, tıkanma, işitme zorluğu ve uğultu gibi belirtileri olanlarda Kovid geçmişinin de sorgulanması ve tedavilerin buna göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Koçak, "Kovid'e bağlı ani işitme kayıpları en sık orta yaş grubunda görülüyor, hastalığı belli belirsiz geçirenlerde daha çok rastlanıyor. Nadiren kalıcı olan işitme kayıplarının büyük çoğunluğu ise destek tedavilerle düzeliyor" dedi.