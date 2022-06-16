Tam bir vitamin deposu! İşte karpuzun bilinmeyen faydaları

Homeopati Hekimi Yegane Özcan, yazın en güzel meyvelerinden olan vitamin ve besin deposu karpuzun sadece lezzetli bir besin değil aynı zamanda güzelliğin anahtarı olduğunu aktardı.

Karpuzun içeriğindeki A vitaminin cildi ve saçı nemli tutmaya yardımcı olduğunu ve cildi sıkı tutan yeni kolajen, elastin hücrelerinin sağlıklı büyümesini desteklediğini bildiren Özcan, "Bir fincan karpuz günlük A vitamini değerinin neredeyse dörtte birini içerir. C vitamini saçın sağlıklı büyümesi için gerekli olan kolajen sentezini artırarak, kafa derisindeki kan dolaşımını iyileştirir ve kuru ve kırılgan saçlardan kurtarır." ifadelerini kullandı.