Peygamber çiçeği binbir derde deva

Mavi kantaron, diğer adıyla Peygamber çiçeği 40-90 cm uzunluğundadır. Bahar aylarında tahıl tarlalarında özellikle de buğdayların arasında bulunur. Mavi kantaronun birçok faydası vardır.



FAYDALARI

- İştah açıcı özelliği vardır.

- Göz yorgunluğu için rahatlatıcı olarak kullanılır.

- Ağrı giderici olarak kullanılır.

- Öksürük, bronşit, nefes darlığına karşı faydalıdır.

- Besinlerin sindirilmesinde yardımcı olur.

- Antioksidan özelliği ile vücudu toksinlerden arındırır.

- İshal, böbrek ve idrar rahatsızlığı olanlara iyi gelir.

- Romatizma ağrılarına faydalıdır.

- Kaşıntılı cilt hastalıklarında ve deri bozukluklarında kullanılır.

- İdrar söktürmeye yardımcı olur.

- Gut hastalığı olanlarda rahatlatıcı özellikleri vardır.



GÖZ YORGUNLUĞU İÇİN KULLANIMI

1 su bardağı kaynatılmış suyun içerisine, 1 yemek kaşığı mavi kantaron koyulur ve 10 dakika kadar demlenir. Demlendikten sonra süzülüp soğutulur. Bu su, göz banyosu ya da soğuk kompres şeklinde uygulanır.



CİLT RAHATSIZLIKLARI İÇİN KULLANIMI

Akne, sivilce ve cilt döküntüleri gibi problemler için mavi kantaronun kurutulmuş çiçek ve yaprakları yüze buhar banyosu yaparak kullanılır. Buhar banyosu için bitkinin çiçek ve yaprakları kaynatılıp büyükçe bir kabın içerisine konulur. Bu kabın üzerine eğilerek baş, bir havlu ile örtülür. Yaklaşık 15 dakikalık buhar banyosundan sonra yüz soğuk suyla yıkanır.



ÇAYININ HAZIRLANMASI

Mavi kantaronun çayını yapmak için çiçekleri ve yaprakları kullanılır. Çiçek ve yapraklar yıkanıp ayıklandıktan sonra gölgede kurutulmalıdır. Kurutulmuş mavi kantaron, kaynatılmış suyun içerisinde demlenir. Bu çay bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için ve enfeksiyonlara karşı kullanılabilir. Bağışıklığı kuvvetlendirmek için kullanıldığında 2-3 hafta boyunca günde 3 kez içilebilir. Daha uzun süre kullanmamak gerekir. Tatlandırmak için doğal bal kullanılabilir.



