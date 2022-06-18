Uzman doktordan sistit uyarısı: Tanı ve tedavisi ihmal edilmemeli

OPR. Dr. Serhat Kerman, halk arasında mesane iltihabı olarak bilinen sistit hastalığının ciddi bir rahatsızlık olmadığını ancak tanı ve tedavisinin ihmal edilmesinin kötü sonuçlar doğuracağını söyledi. Opr. Dr. Kerman, "Her idrar zorluğu şikayeti idrar yolları iltihabı değildir. Sistit ile aynı belirtileri veren; taş, kum ya da kanser, komşu organ hastalıklarından biri olabileceği mutlaka akla getirilmeli" dedi. Belirtileri halinde mutlaka bir hekime, mümkünse üroloji uzmanına başvurulmasının önemine dikkat çeken Opr. Dr. Kerman sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılacak ilk tetkik idrar tahlilidir. İmkan varsa, sistite sebep olan bakterinin tanımlanması için idrar kültürü yaptırılmalıdır. Tahlillerin sonucuna göre de uygun antibiyotik tedavisine başlanır. Hamilelerde ise gebelikte kullanımı uygun olan antibiyotikler verilir. Bazı sistit çeşitlerinin mikroplarla alakası yoktur. Radyasyon, parazitler, hijyen kimyasalları, vücudun bağışıklığı ile ilgili sistitlerin çok daha farklı tedavi şekilleri vardır. Özellikle tekrarlayan sistit hastalarında ve hastanın geçmişi ve yaşı da göz önüne alınarak aynı belirtileri veren; taş, kum ya da kanser, komşu organ hastalıkları muhakkak akla gelmelidir. Bu nedenlerle, imkan varsa her sistit vakasında ultrasonografi ile kontrol gerekirse ileri tetkikler yapılmalıdır."

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