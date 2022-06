Yaşına göre spor dalı seçilmeli

Çocukların ruhen ve fiziksel gelişiminde spor büyük rol oynuyor. Uzmanlara göre her çocuğun belli yaşlarda yapacağı ve fayda göreceği sporlar var. Genel olarak jimnastiğe başlamak için 4, yüzmeye başlamak için 5, tenis tarzı sporlar için de 7 yaş ideal. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, kas yapısı ve vücut dengesinin her yaşta farklılık gösterdiğini vurgulayarak, "Küçük yaşta kafa ağırlığı, vücut ağırlığına göre ön plandayken çocuk büyüdükçe, erişkinliğe doğru kafa hacmi ve ağırlığı vücut ağırlığına oranı azalır. Bu nedenle her yaşta her spor uygun değil. Genel olarak tenis gibi sporları 7 ila 8 yaşından itibaren öneriyoruz. Basketbol, voleybol gibi sporlara 9 ila 10 yaşından itibaren, hentbol ve atletizm tarzı sporlara da 10 yaşından itibaren başlanması faydalıdır. Biraz daha yoğun, fiziksel ve kas aktivitesinin içinde bulunduğu kürek, okçuluk, futbol gibi sporları ise 12 yaşından itibaren öneriyoruz. Ağır sporları, halter veya daha farklı savunma sporlarını da 15 ila 16 yaşından itibaren öneriyoruz" dedi.

DİĞER