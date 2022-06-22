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Haberler Sağlık Çok fazla su içmek zehirliyor

Çok fazla su içmek zehirliyor

22.6.2022

Çok fazla su içmek zehirliyor
İNSAN organizmasının yüzde 50'den fazlasını oluşturan su hayatta kalmamızın en temel gereksinimi. Yetersiz su tüketiminin insan sağlığı için oluşturduğu riskleri neredeyse herkes biliyor. Ancak tam tersi durumdan neredeyse hiç kimse haberdar değil. Dr. Muammer Yıldız, "Bol su tüketin, 3-5 litre gibi ezber söylemlerin çok sakıncalı olduğunun altını çizen Dr. Muammer Yıldız, "Vücuda ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla su girdiğinde 'su toksikasyonu' dediğimiz sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Su fazlalığı nedeniyle kanın içindeki bazı elementler ve minerallerin oranı çok azalır. Bu da önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. O nedenle su ne az ne de çok, kararında tüketilmeli" Şeklinde konuştu. Dr. Yıldız, "Aşırı su vücutta; kandaki sodyum miktarının düşmesine (hiponatremi), hücrelerin aşırı su alarak şişmesine, ciddi fiziksel sorunlara, beyin ödemine ve ölümüne neden olabilmektedir" uyarısını yaptı.
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