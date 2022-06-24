Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, son dönemde popülerlik kazanan ketojenik diyetlerin uzun vadede bağışıklığı olumsuz etkilediğini söyledi. Uzman diyetisyen dengeli bir beslenme modelini şöyle tarif etti:
"Bağırsakta bulunan probiyotik bakterileri besleyen (prebiyotik) sebzeler, filizlendirilerek sindirimi kolaylaştırılmış düdüklüde pişirilmiş bakliyatlar, düşük glisemik indeks değerinde meyvelerden oluşan yüksek lifli, ılımlı karbonhidrat içeren bir diyet modeli çok daha uygun." Süt ve süt ürünlerinin de önemine de değinen Sayın, "Yaz aylarında 2 ana öğünle aralıklı oruç tipi lakto-ovo vejetaryen (yumurta, yoğurt, süt) bir diyet denemelisiniz."