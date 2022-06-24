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Haberler Sağlık Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Yaz aylarının başlaması ile birlikte kilo verme telaşı da yaşanıyor. Kışın alınan fazla kiloları vermek için en uygun diyetler, sporlar araştırılıyor. Peki kilo vermeyi kolaylaştıran yöntemler neler? Zayıflamak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Beslenme nasıl olmalı? Uzman diyetisten kilo verirken dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı. İşte merak edilenler...

İHA

24.06.2022, 14:54

Yaz ayları ve tatil birçok kişinin hem kilo vermek istediği hem de kışın verdiği kiloları korumayı hedeflediği bir dönem. Ancak uzmanlar kilo vermek ya da kilosunu korumak isteyenlerin düzenli ve dengeli bir beslenme modelini izlemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, son dönemde popülerlik kazanan ketojenik diyetlerin uzun vadede bağışıklığı olumsuz etkilediğini söyledi. Uzman diyetisyen dengeli bir beslenme modelini şöyle tarif etti:

"Bağırsakta bulunan probiyotik bakterileri besleyen (prebiyotik) sebzeler, filizlendirilerek sindirimi kolaylaştırılmış düdüklüde pişirilmiş bakliyatlar, düşük glisemik indeks değerinde meyvelerden oluşan yüksek lifli, ılımlı karbonhidrat içeren bir diyet modeli çok daha uygun." Süt ve süt ürünlerinin de önemine de değinen Sayın, "Yaz aylarında 2 ana öğünle aralıklı oruç tipi lakto-ovo vejetaryen (yumurta, yoğurt, süt) bir diyet denemelisiniz."

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Düzenli su tüketiminin de yağ yakımı için gerekli olduğuna değinen Sayın, "Suyu ihmal etmeyin. Zayıflamanın, formda kalmanın ve her şeyden önemlisi organ sağlığını korumanın temel şartı, yaz kış düzenli su tüketmektir" dedi.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Yaz aylarında kahvaltılarda az yağlı sebzeli omlet veya menemen tercih edilebileceğini belirten Sayın, limon, sirke ve baharatlar ile hazırlanmış bir salatanın da sağlıklı bir eşlikçi olacağını ifade etti. Yaz döneminde kilo vermek ve kilosunu korumak isteyenlerin akşam yemeklerinde yeşilliklerle hazırlanmış, sumak, nane, pul biber gibi baharatlarla zenginleştirilmiş bir salata ile 2 ya da üç haşlanmış yumurta tercih edebileceğini söyledi.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Işın Sayın, bakliyat tüketiminin vücut için önemli olduğunu ifade etti. Sayın "Haftada üç kez 24 saat suda bekletilip filizlendirilmiş bakliyatı, sadece ve sadece düdüklü tencerede, yani basınçlı buharlı pişirme yöntemiyle pişirmek midenin sindirimini rahatlatıyor. Yanında tercihen 200 gr yoğurt tüketimi ideal bir menüyü de oluşturuyor. Bu menünün yanına bol miktarda mevsime özgü salata eklenebilir" dedi.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Sayın, ara öğünlerde 15-20 adet fındık, fıstık, badem, kaju gibi besinlerin yanında, 1 porsiyon meyve de tüketilebileceğini söyledi. Sayın, "Haftada iki kez ara öğünlerde dondurma veya sevdiğiniz hafif bir tatlıdan tadım yapabilirsiniz. Yanında yoğun sütlü bir kahveyi ihmal etmeyin" diye konuştu.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Uzmanı zayıflamanın temel şartını açıkladı

Günde belirli aralıklarla 3 litre tüketilmesinin önemini vurgulayan Işın Sayın, "Bunun için de doğayla dost, sınırlı kaynakları koruyan su filtreleme sistemleri tercih edilebilir" şeklinde konuştu.

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