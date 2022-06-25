Eksik diş tedavisinde konfor ve estetik ön planda

Diş Hekimi Gülenay Tutar eksik dişlerin yerine konması için yapılan işlemlerde, doğal dişlere en yakın, hastanın konforunu üst seviyeye çıkaracak tedavilerin uygulanmasının amaçlandığını belirterek, "Günümüzde doğal dişe en yakın profil olarak implant tedavisi gelse de köprü protezleri de halen hekim ve hastalar için iyi bir alternatif. Tercih yaparken konforun, estetik beklentilerin ve hijyen koşullarının ön planda tutulması önemli" dedi.

YAPAY DİŞ KÖKÜ

İmplantın; çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek için yapılan yapay diş kökleri olarak tanımlandığını söyleyen Dt. Tutar, "Titanyumdan yapılan bu ürünler, kemiklerle tamamen uyum sağlıyor. İmplantlar; steril ortamda, küçük bir cerrahi işlemle çene kemiğine yerleştiriliyor. Bu işlem sonrasında yaklaşık iki-üç ayda implant çene kemiğine tamamen bağlanıyor. Sonrasında implantların üzerine porselen kaplamalar ve protezler yüklenebiliyor. Ağız ve diş bakımına özen gösterilirse, güvenilir bir implant ömür boyu kullanılabiliyor" dedi.

SIKLIKLA KULLANILIYOR

Kaybedilmiş dişlerin yerine konmasında uygulanan bir başka tedavi yönteminin de köprü protez olduğunu kaydeden Dt. Tutar, "Bunun için dişsiz bölgeye komşu en az iki uygun diş gerekir. Günümüzde bu yöntem sadece diş eksikliğinde değil hasarlı, asimetrik, normalden küçük ya da büyük dişlerin boyutunun ayarlanması, gülüş dizaynı ve kaybolan estetiğin yerine gelmesinde de sıklıkla kullanılıyor. Kron köprü yaptırmaya karar veren hastanın tedavi aşaması, kaplamaların hazırlanması, ölçü alınması gibi işlemlerle yaklaşık üç-dört seans sürüyor. Tüm tedavi yaklaşık bir haftata tamamlanıyor. Özen gösterildiğinde altı-sekiz yıla kadar kullanılabiliyor" diye konuştu.

YÜKSEK MEMNUNİYET

DT. GÜLENAY Tutar, "Bu tedavi sonrasında hastaların memnuniyet oranı çok yüksek olmasına rağmen, implant tedavisinin yaygınlaşmasının ardından eksik dişlerin köprü protezleriyle giderilmesinin, yerini implant ve implant üstüne gelen porselen dişlere bıraktığı biliniyor. Çünkü köprü protezlerinde hastaların bir eksik dişi için genelde iki sağlıklı dişinin aşındırılması gerekiyor. Oysa eksik olan diş yerine gelecek tek bir implantın komşu dişlere zarar vermeden, o bölgedeki eksikliği gidermesi çok daha mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor" diye konuştu.