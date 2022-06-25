Eksik dislere basarılı çözümler: Dental implant

TAM oturmayan protezlere veya köprülere iyi bir alternatif sunan Dental İmplant hakkında bilgiler veren Diş Hekimi Eren Alayvaz, dental implant cerrahisinin, diş köklerini metal, vida benzeri postlarla ve hasarlı veya eksik dişleri gerçek dişlere çok benzeyen ve işlev gören yapay dişlerle değiştiren bir işlem olduğunu söyledi. Tedavisinin implantın tipine ve hastanın çene kemiğinin durumuna bağlı olduğunu kaydeden Dt. Eren Alayvaz, "Dental implant tedavisi birkaç prosedürü içerebilir. İmplantlar yeni dişleriniz için sağlam bir destektir. Kemik iyileşmesi zaman gerektirdiğinden süreç bazen uzun sürebilir" dedi.

"AŞAMALI BİR TEDAVİDİR"

DİŞ implantlarının, eksik dişlerin kökleri olarak hizmet ettikleri çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirildiğini söyleyen Dt. Alayvaz, "İmplantlardaki titanyum çene kemiğinizle kaynaştığı için implantlar kaymaz, ses çıkarmaz veya sabit köprü veya protezlerde olduğu gibi kemik hasarına neden olmaz. Dental implant cerrahisi, genellikle prosedürler arasında iyileşme süresi olan, aşamalı olarak gerçekleştirilen ayaktan bir cerrahidir. Bir diş implantı yerleştirilmesi zaman alabiliyor. Bu zamanın çoğu, iyileşmeye ve çenenizdeki yeni kemiğin oluşmasını beklemeye ayrılmıştır" diye konuştu.