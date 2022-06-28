D vitamini tüketenler dikkat! Yüksek dozda D vitamini alımı...

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocuk ve ergenlerin yaşam tarzındaki değişikliklerle, bu yaş gruplarında D vitamini eksikliğinin giderek daha yaygınlaştığına işaret eden Karagüzel, şöyle devam etti:



"Şu günlerde Kovid-19 hastalığı nedeniyle zorunlu olmakla birlikte, normal zamanlarda da çocuk ve gençlerimiz açık havada güneşten faydalanmak yerine okul, ev, AVM veya kafe gibi kapalı ortamlarda gereğinden fazla zaman geçirmekte ve bu durum D vitamini eksikliğine ilave yatkınlık yaratmaktadır. Sağlık sorunu olmayan okul çocuklarında D vitamini durumunu belirlemek için bölgemizde çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptık ve gördük ki 11-18 yaş aralığındaki tamamen sağlıklı görünen okul çocuklarının bile yaz döneminde yüzde 50'sinde ve kış döneminde yüzde 90'ında D vitamini eksikliği mevcut. Bu yaş aralığında ergenliğin etkisiyle büyüme de hızlandığından, bu yaş grubundaki çocuklara hekim kontrolünde koruyucu dozda D vitamini desteği yapmak daha önemli hale gelmiştir."



Karagüzel, D vitamini eksikliğinin ortaya çıkmasında yaşam tarzı yanında, cilt rengi, giyim tarzı, coğrafi enlem ve iklim koşullarının da rol oynadığına değinerek, ayrıca gebelik döneminde D vitamini eksikliği olan annelerin bebeklerinin de D vitamini eksikliği bulguları ile doğabileceğini ifade etti.