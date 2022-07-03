Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

OBEZİTE, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu kapsamda sigarayı bırakmanın sağlığa faydalarının "az bir miktar" kilo alınmasından çok daha yüksek olduğunu söyleyen Dyt. Maria Tanoğlu, davranış değişikliği ve beslenme çözümleriyle kilo almadan sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu da ekledi.

KURU MEYVELER VE MUZ

Kilo almadan sigarayı bırakmak için davranış değişikliği yapmanın şart olduğunu vurgulayan Tanoğlu, oral alışkanlık olan sigara yerine farklı bir oral takviye yapılması gerektiğini belirtti. Tanoğlu, "Özellikle kuru meyveler, muz ve turunçgillerin tüketimini arttırın. Çünkü Potasyum, B ve C vitamini sigara bağımlılığının bir numaralı düşmanıdır. Sarı kantaron, yeşil çay, beyaz çay vb. bitki çayları, maden suyu, limon ilaveli su gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Kafeinli içecekler, sigara içme arzusunu uyandırabilir. Bu nedenle günde en fazla 2-3 kez kontrollü olarak tüketmekte fayda vardır" şeklinde konuştu.