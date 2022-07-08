‘Öğlen et yemeği akşamları sebze ve baklagil yiyin’

YAKLAŞAN Kurban Bayramı'nda, yoğun et tüketimiyle birlikte lifli gıdaların az tüketilmesinin kabızlık gibi sindirim problemine neden olabileceğinin altını çizen Beslenme Uzmanı Elif Dila İmançer, "Sindirimi rahatlatmak adına et yemekleri öğlenleri, sebze ve kuru baklagillerin yemekleri gibi lif içeriği yüksek besinleri ise akşam tüketmek daha faydalıdır. Etlerin yanına salata/ sebze ve yoğurt/cacık/ayran eklemek C, E vitamini ve kalsiyum bakımından fakir olan et yemeklerini tamamlayıcı olacaktır" dedi.

TAM BUĞDAY TOK TUTAR

ÖĞÜNLERDE beyaz ekmek gibi beyaz undan yapılmış hamur işleri, beyaz pirinç gibi rafine edilmiş karbonhidrat kaynakları yerine rafine edilmemiş tam buğday, çavdar, bulgur gibi karbonhidrat kaynaklarına yer vermenin tokluk süresini uzatacağını belirten İmançer, "Tatlı tercihi olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılara yer vermek daha akıllıca. Gazlı içeceklerden uzak durarak, günlük ortalama 2-2.5 litre su tüketimine de özen gösterilmeli" uyarısında bulundu.

AZ PİŞİRMEYİN BEKLETİN

KURBAN Bayramı'nda sağlıklı yiyecek ve içeceklerin tercih edilerek, porsiyon kontrolü sağlanması ve yemek pişirme tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Beslenme Uzmanı Elif Dila İmançer, "Eti çiğ ya da az pişmiş tüketmek bazı zoonoz hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. Yeni kesilen havyan etleri sert olduğu için sindirimi zordur, midede şişlik, hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle mide rahatsızlıkları olanlar eti 24 saat bekletmeden tüketmemeli" dedi.

KIZARTMA YERİNE FIRIN YA DA IZGARA

"ETLER pişirilirken haşlama, fırınlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli" diyen İmançer, "Kızartma ve kavurmadan uzak durulmalıdır. Kanserojen maddelerin oluşumuna zemin hazırladığı için etleri mangalda pişirirken kömürleştirmemeye dikkat edilmelidir. Ayrıca çok yüksek ısıda pişirmek besin ögesi kaybına da sebep olmaktadır. Etle yapılan yemeklere ilave tereyağı/kuyruk yağı gibi yağlar eklenmemeli, kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Kalp-damar ve kolesterol hastaları, doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan sakatatların tüketiminden kaçınmalı, tuz tüketimini de sınırlamalıdır" diye konuştu.