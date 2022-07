Güne limonlu su ile başlamak için 7 neden

Günlük rutininizdeki küçük değişiklikler, sağlığınız üzerinde etki yapar. Örneğin güne limonlu su içerek başlamak. Diyetisyen Mine Şatana, bu basit alışkanlığı edinmek için 7 neden sıralıyor:



1. Sindirime yardımcı olur. Mide asitleri yiyecekleri parçalamaya yardımcı olur. Limondaki asit, özellikle yaşlandıkça azalma eğiliminde olan mide asidinin artmasında önemli bir rol oynar.



2. Vücudunuzun su dengesini korumasına yardımcı olur. Limonlu su güne güzel başlamanızı sağlayacaktır. Peki yeterince su içtiğinizi nasıl anlarsınız? İdrarınız kokusuz ve berraksa yeterli su içiyorsunuz demektir.



3. Kilo vermenize yardımcı olur. Sabahları kalorili içeceklerinizi limonlu su ile değiştirdiğinizi ve bunu ayda 20 kez yaptığınızı düşünün. Sindirime de yardımcı olan limonlu su kilo verdirecektir.



4. Oksidasyonu önler. Limon, C vitamini ve vücudunuzu hastalıklara karşı koruyan besinler içerir. Bu besinler, hücre hasarını önleyen güçlü antioksidan özelliklere sahiptir.



5. Günlük C vitamini ihtiyacınızın bir bölümünü karşılar. Suyunuza sıkacağınız yarım limon ile bizi hücre hasarından koruyan ve yaralarımızı onarmak için gereen günlük C vitaminin altıda birinden fazlasını alırsınız.



6. Potasyum takviyesi yapar. Vücut potasyum olmadan çalışamaz. Sinir-kas iletişimi, besin ve atıkların taşınması ve kan basıncının düzenlenmesi için gereken potasyumun en önemli kaynağı meyve ve sebzelerdir.



7. Böbrek taşını önler. Limonlu su, içindeki yüksek orandaki sitrik asit ile böbrek taşlarının önlenmesine yardımcı olur.



NASIL TÜKETİLMELİ?

Bir bardak suya bir limonun yarısını sıkın. Mide sorununuz yoksa sabah aç karnına daha faydalı olsa da ne kadar ve ne zaman yaptığınız gerçekten önemli değil. Nasıl yaparsanız yapın, sağlığınız için büyük bir artı sağlamış olacaksınız.

