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Haberler Sağlık Çocuklarda et alerjisine dikkat

Çocuklarda et alerjisine dikkat

11.7.2022

Çocuklarda et alerjisine dikkat
Kırmızı et içerisinde bulunan karbonhidrat ve protein yapısındaki moleküllere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki göstermesi sonucu alerji meydana gelebilir. Et alerjisinin yaşam kalitesini bozan bir sağlık problemi olduğunu, hayati tehlikeler barındırdığını söyleyen Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Besin Alerjisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Kırmızı et tüketildikten sonra vücutta yoğun kaşıntı, kızarıklık, kusma, şişme, kurdeşen, ishal, karın ağrısı reaksiyonlarının yanı sıra hipertansiyon, baygınlık, tansiyonda düşme ya da yükselme gibi belirtilerin ortaya çıkması et alerjisinin göstergesi olabilir" dedi. Prof. Dr. Akçay, alerjik reaksiyonların kırmızı et tüketiminin hemen sonrasında görülebileceği gibi 3 ila 6 saat sonrasında da oluşabileceği konusunda uyardı.
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