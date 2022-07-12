‘Kahve keyfi yaparken şekerinizi fırlatmayın’

Kahve, bağışıklık sistemini güçlendirici, hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle dikkat çekiyor. Ama son yıllarda popüler olan süt tozu, vanilya, karamel gibi katkı maddeleri, kahvenin yararlı etkisini yok ederek kalorisi yüksek bir içecek haline gelmesine yol açıyor.



KARAMEL MASUM DEĞİL

Kahveye katılan zararlı bileşenler arasında süt tozunun ilk sırada yer aldığını anlatan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş, önemli uyarılarda bulundu. Son dönemde popüler olan vanilya, karamel, fındık gibi kahveye eklenen ekstra maddelerin şeker oranı bir hayli yüksek olduğunu hatırlatan Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş, "Bunların vücuda zararı çok. Bu maddelerin şeker içeriği yüksek ve bu da vücutta yağlanmaya yol açıyor.



GEREKSİZ KALORİ ALIMI

Kan şekeri düzeyi bozuluyor ve diyabet oluşuyor. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına da yol açıyor. Çok fazla şekerli kahve tüketmek gereksiz yere kalori alımına sebep oluyor. Dolayısıyla anlık doygunluk hissedebiliriz ama uzun vadede çabuk acıkırız. Dolayısıyla fazla şeker ve kalori vücutta yağlanmaya sebep oluyor ve kilo artışına yol açıyor. Dolayısıyla obezite, insülin direnci, karaciğer yağlanması, kolesterol gibi hastalıklarla karşılaşabiliriz" dedi.



ÇİKOLATA BİLE EKLENİYOR

YENİ nesil kahvecilerde kahve yapan kişi olarak bilinen barista ise şekerli kahvelere ilgi olduğunu belirterek, "En çok latte, macchiato, Americano tercih ediliyor. Aroma olarak ise fındık, caffe mocha gibi çikolatalı kahveler tercih ediliyor. Onun dışında bir de Türk Kahvesi seviliyor. Kahvelerde fındık, çikolata, karamel şurubu tercih ediliyor. Soğuk olarak frappe tercih ediliyor" dedi.



METABOLİZMA HIZLANIR

ŞEKERSİZ ve sade kahvenin kalori içeriği olmadığını anlatan Çavuş, "Aksine metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Kilolu kişilerde yağ yakımını hızlandırmada önemli bir etken. Ancak krema ve şeker içeriği yüksek olan kahveleri önermiyoruz. Şekersiz sade kahvenin kalori içeriği yok ancak içerisine süt ilave ettiğimizde kalori 100 olacaktır. Krema ve şeker içeriği yüksek kahvenin bir fincanı ise 500 kaloriye kadar çıkmaktadır. Kahvenin içinde son zamanlarda yağ koymak da çok popüler oldu. Tereyağı kalp rahatsızlığı açısından risk oluşturur. Spor öncesi sade kahvenin içine atılacak bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı performansı artırmaya yardımcı olur" dedi.

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