Bunu tüketmek bağışıklığınızı güçlendirerek enfeksiyonlardan koruyor

BENİM ÖNERİM

Tatilde de bağışıklığınızın hep güçlü olması için Anadolu propolisi içeren bir özütten her gün en az 20 damla tüketmenizdir. Çocuğunuza da her gün en az 10 damla vermenizdir. Bunun yanında Anadolu propolisi ve non-nano mineral çinko içeren doğal mineral filtreli güneş kremlerini güneşe çıkmadan en az 30 dakika öncesinde sürmeniz ve güneşte kaldığınız süre boyunca da saatte bir olacak şekilde yenilemenizdir."