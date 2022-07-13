Tatilden kilo almadan mutlu bir şekilde dönmek için tüyolar

SEBZE VE MEYVE TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Yılın en güzel zamanında, artan hava sıcaklıkları ile birlikte deniz, kum, güneş keyfi yaparken, taze meyve ve sebze tüketerek vücudunuza destek olmalısınız. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı taze meyve ve sebzelerdir. Tükettiğimiz her meyve ve sebze su kaynağı olmakla birlikte potasyum, sodyum (tuz) ve diğer vitamin ve mineral kaynaklarını da sunuyor. Bu vitamin ve mineraller antioksidan etkileri ile aynı zamanda güneşin zararlı etkilerine karşı korunma da sağlıyor. Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması çok önemlidir.