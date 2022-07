Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama vitaminler aslında bizi zehirliyor mu?

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN C VİTAMİNİNE SIĞINIYORSANIZ DİKKAT EDİN

Alınan C vitamininin fazlası böbrekler yoluyla dışarı atılır. Yüksek dozda uzun süre vitamin C alımında oksalat taşları oluşabilmektedir. Ayrıca C vitamininin mide asidini artırdığı ve midenin saldırgan faktörlerinden biri olduğu da bilinmektedir. Kansızlığı olan hastalarda demirle birlikte C vitamini alınması tavsiye edilir; ancak demir birikimi olan bazı durumlarda önerilmez. Uzun yıllardan beri C vitamininin soğuk algınlığından koruyucu etkisi üzerinde durulmaktadır. C vitamininin soğuk algınlığı geçiren kişilerde hastalık süresini kısalttığı ve semptomların ciddiyetini azalttığı bildirilmektedir. Günlük alınması gerekli C vitamini miktarı yetişkinler için günde 50-75 mg' dır.