  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama vitaminler aslında bizi zehirliyor mu?

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama vitaminler aslında bizi zehirliyor mu?

Vücudumuzun dinç ve zinde kalması, diğer bir yandan bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için sıklıkla başvurduğumuz vitaminlerin aslında çok da masum olmadıklarını biliyor muydunuz? Azı karar çoğu zarar diyerek en çok kullanılan vitaminlerin aşırı tüketiminde meydana gelebilecek sorunları sizler için derledik.

13.07.2022, 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 12:04

Sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için sıkça başvurulan vitaminlerin bilinçsiz tüketimi hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Vitamin desteğinin mutlaka doktor önerisi ile alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Birsel Kavaklı, vitaminlerin bilinçli kullanımı hakkında bilgi verdi.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

A VİTAMİNİ KARACİĞERİ, C VİTAMİNİ BÖBREKLERİ HASTA EDEBİLİR

Vitaminler, birçok fizyolojik olayda anahtar rol üstlenen moleküllerdir. Vitaminler insan vücudu tarafından sentezlenemedikleri için besinlerden sağlanması gerekmektedir. Sağlıklı bireylerde gıdalara ek olarak vitamin almaya gerek yoktur. Ancak vitamin ihtiyacını artıracak durumlar veya eksikliğinin saptandığı olgularda vitamin verilmesi gerekir. Kişinin kendince ya da eş dost tavsiyesi ile vitamin alması kesinlikle yanlıştır. Vitamin desteği mutlaka doktor önerisiyle alınmalıdır. Bilinçsizce tüketilen A vitamini karaciğer bozukluğuna, fazla C vitamini böbrek taşı ve mide rahatsızlıklarına, D vitamini zehirlenmeye sebep olabilir.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN C VİTAMİNİNE SIĞINIYORSANIZ DİKKAT EDİN

Alınan C vitamininin fazlası böbrekler yoluyla dışarı atılır. Yüksek dozda uzun süre vitamin C alımında oksalat taşları oluşabilmektedir. Ayrıca C vitamininin mide asidini artırdığı ve midenin saldırgan faktörlerinden biri olduğu da bilinmektedir. Kansızlığı olan hastalarda demirle birlikte C vitamini alınması tavsiye edilir; ancak demir birikimi olan bazı durumlarda önerilmez. Uzun yıllardan beri C vitamininin soğuk algınlığından koruyucu etkisi üzerinde durulmaktadır. C vitamininin soğuk algınlığı geçiren kişilerde hastalık süresini kısalttığı ve semptomların ciddiyetini azalttığı bildirilmektedir. Günlük alınması gerekli C vitamini miktarı yetişkinler için günde 50-75 mg' dır.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

VİTAMİNİN FAZLASI ZARAR

A, D, E, K ve C vitaminlerine ait zarar ve yan etkiler iyi bilinmektedir. A vitamini vücutta birikip karaciğer toksisitesine yol açar. A vitamini toksisitesi, onu bağlayan proteinlerin yok olması ve bu yüzden A vitamininin hücrelere hücum etmesiyle belirir. Bu, genellikle vitaminlerin beslenme ile alınması durumunda ortaya çıkmaz; fakat kişinin takviye kullanması durumunda belirebilir. Belirtileri mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal ve kilo kaybıdır. Kas ve sinir sistemi de iştahsızlık, sinirlilik, yorgunluk, uykusuzluk, bitkinlik, baş ağrısı ve kaslarda zayıflık belirtileri göstererek etkilenir.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

D vitamini uzun etkilidir ve vücutta birikir. D vitamininin fazlası kandaki kalsiyumun yüksek konsantrasyonda olmasına neden olur. Kalsiyum böbrek taşı oluşturabilir. Kandaki yüksek kalsiyum seviyesi ayrıca kan damarlarının sertleşmesine neden olur ki; özellikle bu da kalp ve akciğer arterleri için tehlikelidir ve ölümcül olabilir. D vitamini toksisitesinin ek belirtileri ise; iştahsızlık, baş ağrısı, zayıflık, halsizlik, aşırı susuzluk, sinirliliktir.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

E vitamini ile zehirlenme çok fazla miktarda alınırsa görülür; fakat A ve D vitaminlerinde olduğu gibi kolay olmaz. Belirtileri baş ağrısı, zayıflık, baş dönmesi, halsizlik ve görme bozukluklarıdır.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

K vitamini zehirlenmesi sadece K vitamini için suda çözünen kaynakları tüketen insanlarda meydana gelir. Belirtileri ise kırmızı hücrelerin yıkımı, sarılık ve beyinde hasarlanmadır.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

Tiaminin (B1) anormal bir şekilde çok alımı sinir sistemini etkiler. Güçsüzlük, baş ağrısı, alınganlık ve uyku bozukluğuna yol açar. Ayrıca taşikardi yapabilir.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

Yüksek miktardaki Niasin (B3) sinir sisteminde, kandaki glukoz ve yağda uyuşturucu etkisi yaratabilir. Kusma, dilin şişmesi, bayılma gibi belirtiler meydana gelebilir. Buna ek olarak karaciğerin fonksiyonunu etkileyebilir ve düşük kan basıncına neden olabilir. B6 vitamininin uzun süreli yüksek dozda alımı, kimi zaman geri dönüşümü olmayan sinir hasarlarına neden olur. Ayaklarda uyuşmayla başlar, ellerde his kaybolabilir ve ağız uyuşabilir. Diğer şikayetler ise; yürümede zorluk, bitkinlik ve baş ağrısıdır. Alımı azaltıldığı zaman bu semptomlar azalır; fakat her zaman tamamen kaybolmaz.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

Folat'ın yan etkileri ishal, uyku bozukluğu ve alınganlıktır. B12 vitaminiyle olan yakın ilişkisinden dolayı, folatın yüksek miktarı B12 vitamini eksikliğini kapatır.

Zararsız diye sıklıkla tüketiyoruz ama aslında bizi zehirliyor mu?

C vitamini toksisitesi kusma, karın krampları uyku bozukluklarıdır. Böbrek taşına da yol açabilir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA