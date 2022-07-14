Gözler sağlığımızdan yansıyanların aynasıdır!

Sağlığımızın habercisi olan gözlerimiz, diyabetten sinir sistemi rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık probleminin tespitinde bedenimiz hakkında önemli sağlık problemi hakkında bizi önceden uyarıyor.
Gözlerimiz, görme işlevi açısından önemli olmasının yanı sıra sağlığımızın da birer göstergesi. Bir insanın gözlerinin içerisinde bakıldığında göz hastaları dışında genel vücut sağlığı hakkında da fikir sahibi olunabilir. Bu yüzden gerekli göz muayenelerini düzenli olarak yaptırmak sağlık problemlerinin erken teşhisi açısından önemli. Sizler için gözlerimizden anlaşılabilecek 10 sağlık problemini derledik.
Sağlığımızın habercisi olan gözlerimiz, diyabetten sinir sistemi rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık probleminin tespitinde bedenimiz hakkında önemli sağlık problemi hakkında bizi önceden uyarıyor.
AŞIRI STRES
Geç saatlere kadar çalıştığınızda bulanık gördüğünüz oluyor mu? Bunun sebebi her zaman baktığınız bilgisayar ekranı olmayabilir. Retinanın (Gözün arkasındaki görüntüyü filtreleyip beyne gönderen doku tabakası) altında sıvı birikmesi strese ve bunun sonucunda puslu görmeye sebep olabilir. Yapılan çalışmalarda bu rahatsızlığın görüldüğü kişilerin %37'si rahatsızlığın görülmesinden hemen önce yüksek stres alında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan hayvan deneylerinde vücudun aşırı baskı hissettiği durumlarda salgıladığı adrenalinin bu durumu yükselttiği gözlemlenmiştir. İyi haber şu ki çoğu insan için bulanık görüntü 3-4 saat sonrasında normale dönüyor.
YÜKSEK TANSİYON
Sessiz katil olarak adlandırılan, tedavi edilmediğinde kalp rahatsızlığı ve felce neden olabilen yüksek tansiyon maalesef belirti göstermeyen bir rahatsızlıktır. Yüksek kan basıncı retinada yer alan ince kan damarlarını -daralıp veya şişerek-(beyni, böbrekleri ve kalbi besleyen) daha büyük kan damarlarına dönüşerek bir sıkıntıya işaret edebilir. Göz doktorunuz bunu fark ettiğinde sizi bir kardiyoloğa yönlendirecektir. Yapılan çalışmalarda kalp yetmezliğiyle retinadaki değişimler ilişkilendirilmiştir.
GECE GÖRÜŞ PROBLEMİ
Eğer gece görüşünüzde sıkıntı varsa turuncu meyveler ve proteine ihtiyacınız var demektir. Gece görüşü sıkıntı yaşayan kişilerin genellikle ortak özelliği havuç, tatlı patates, ıspanak ve ette bulunan A vitamini eksikliğidir. A vitamini eksikliği ışığı algılamamızı kontrol eden rhodopsin adı verilen bir pigmentin azalmasına yol açar.
İLTİHAPLANMA
Günde 8 saat uyuyup alkolden de uzak durduğunuzu varsayalım ve buna karşın uyandığınızda gözlerinizde bir acı hissediyorsunuz ve kanlanıyor. Sebebi ne olabilir? Acı ve kızarıklık gözün içinde üveit iltihaplanmasının belirtisi olabilir. İltihaplanma vücudun diğer yerlerinde de görülebilir ve bu durum sedef hastalığına işaret edebilir. Bağışıklık sistemi saldırı hissettiğinde harekete geçer.
TROİD RAHATSIZLIĞI
Hipertiroid gözlerin şişmesinin en yaygın sebebidir. Troid bezi, göz yuvasındaki kaslara ve dokulara saldıracak hormonlar ürettiğinde hipertroid tetikler. Kadınlar yüksek risk altındadır ve bir kadının bu rahatsızlığa yakalanma riski erkeğe oranla 6 kat fazladır. Bu rahatsızlığı olan hastaların %50'sinden fazlasında gözde komplikasyon görülmektedir.
IQ DÜZEYİ
2013 yılında Psychological Science dergisinde yayınlanan bir makaleye göre retinanın içindeki kan damarlarının görünümü algı yeteneği üzerinde etkili. Çalışma, 30'lu yaşlarındaki kişilerin retinal damarlarına baktı; Daha dar olanları, sözel anlama ve bellek testlerinde daha başarılı oldu. Çalışmalara göre; gözün içindeki küçük damarlar beynin içindeki damarların durumunu yansıtabilir çünkü ikisinin de büyüklük, yapı ve işlevi aynı.
DİYABET
Basit bir göz muayenesinde rahatsızlığın olup olmadığı ortaya çıkabilir. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre sıradan bir göz muayenesinde rahatlıkla anlaşılabilecek kronik bir hastalıktır. Bunun nedeni, yüksek kan şekeri düzeyinin gözün çeşitli yerlerinde retina içindeki kan damarlarını zayıflatmak, proteinlerin makula içine sızmasına neden olmak, oksijenin ve besinlerin gözün arkasına geçmesini engelleme gibi kendini gösterebilir. Amerika'da 20-74 yaş arası kişilerdeki diyabete bağlı retina hasarları görme kaybının en çok sebebi olsa da hastalık erken fark edilip kan şekeri seviyesi uygun seviyede tutulduğunda hastalık ilerlemez.
ALERJİ
Hayatınız boyunca göz halkalarıyla mı savaştınız? Birçok insanı etkileyen ve burundaki mukus zarlarının iltihabına neden olan alerji bunun sebebi olabilir. Polenlerden tutun evcil hayvan tüylerine kadar ortamlarda nefes almak solunum yolunda sinüsleri tıkayabilir ve gözlerin altında kan dolaşmasına neden olan bir reaksiyonu tetikleyebilir. Bunun sonucunda çürüğe benzer alerjik izler oluşur. Neyse ki problem genellikle tedavi edilebilir.
DEPRESYON
Gözleriniz ruh sağlığınız açısından bir haberci olabilir. Şizofreni, Bipolar, Anksiyete gibi rahatsızlığı olan kişilerin göz hareketlerini takip eden çalışmalara göre bu kişilerin farklı bakış şekillerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, sağlıklı kişilerin tersine bir nesneye ya da kişiye normalden daha uzun ya da normalden daha kısa bakarlar.
2013 yılında yapılan bir diğer araştırmaya göre depresyondaki kişilerin "üzgün surat " gibi olumsuzluk içeren fotoğraflara daha uzun süreyle baktıkları ortaya çıkmıştır.
SİNİR SİSTEMİ
MS gibi sinir sistemi rahatsızlıklarında göz muayeneleri erken teşhis için çok önemlidir. Çünkü, gözün arkasında yer alan ve gördüğünüz resimle beyin arasında bağlantı kuran optik sinir genel sinir siteminin bir parçasıdır. Bu sinirdeki iltihaplanma MS hastalarının %75'inde görülmektedir ve hastaların %25'ine yakınında bu rahatsızlıkta ilk ortaya çıkan belirtidir.