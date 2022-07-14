Gözler sağlığımızdan yansıyanların aynasıdır!

DEPRESYON

Gözleriniz ruh sağlığınız açısından bir haberci olabilir. Şizofreni, Bipolar, Anksiyete gibi rahatsızlığı olan kişilerin göz hareketlerini takip eden çalışmalara göre bu kişilerin farklı bakış şekillerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, sağlıklı kişilerin tersine bir nesneye ya da kişiye normalden daha uzun ya da normalden daha kısa bakarlar.

2013 yılında yapılan bir diğer araştırmaya göre depresyondaki kişilerin "üzgün surat " gibi olumsuzluk içeren fotoğraflara daha uzun süreyle baktıkları ortaya çıkmıştır.