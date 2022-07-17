Dünya nüfusunun yüzde 14’ünden fazlası Lyme hastası!

Araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 14'ünden fazlası, en yaygın kene kaynaklı hastalık olan Lyme hastalığına sahip. BMJ Global Health dergisindeki araştırma dünya nüfusunun yüzde 14'ünden fazlası, en yaygın kene kaynaklı hastalık olan Lyme hastalığına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Orta Avrupa yüzde 20 ile en yüksek enfeksiyon oranına sahipken, kırsal alanlarda yaşayan 50 yaş üstü erkekler en fazla risk altında.

BELİRTİLERİ: KAS VE EKLEM AĞRISI, BAŞ AĞRISI, MİDE BULANTISI



Lyme hastalığında durum nadiren ölümcüldür ancak enfekte bir kene tarafından ısırılan kişilerde genellikle kızarıklık olur ve kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi grip benzeri semptomlar görülür. Araştırmacılar Lyme hastalığının dünya genelinde ne kadar yaygın olduğunu öğrenmek için 89 çalışmanın verilerini bir araya topladı. Hastalığa neden olan bakteri Borrelia burgdorferi (Bb), yaklaşık 160 bin toplam katılımcının yüzde 14,5'inin kanında bulundu. Araştırmacılar, "Bu, dünya çapındaki hastalığın yaygınlığının en kapsamlı ve güncel sistematik incelemesidir" dedi.

EN YÜKSEK ANTİKOR ORTA AVRUPA'DA

Orta Avrupa'dan sonra en yüksek antikor oranlarına sahip bölgeler yüzde 15,9 ile Doğu Asya, yüzde 13,5 ile Batı Avrupa ve yüzde 10,4 ile Doğu Avrupa oldu. Karayipler ise sadece yüzde 2 ile en düşük orana sahip. Önceki araştırmalar, kene kaynaklı hastalıkların son 12 yılda iki katına çıktığını gösterdi. Çalışma, artışın nedenleri arasında iklim değişikliği, hayvan göçü, habitat kaybı olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre, köpekler ve koyunlar gibi evcil hayvanlarla düzenli olarak etkileşime giren çiftçilerin ve işçilerin enfekte bir kene tarafından ısırılma riski daha fazla.