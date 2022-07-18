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Haberler Sağlık Serinlemek isterken hasta olabilirsiniz

Serinlemek isterken hasta olabilirsiniz

18.7.2022

Serinlemek isterken hasta olabilirsiniz
UZM. Dr. Necdet Yetim, aşırı sıcaklarda serinlemek için başvurulan yöntemlerin yol açabileceği "yaz enfeksiyonları"na dikkat çekti. Klima kullanımının yaygınlaşmasıyla yaz aylarında da solunum sistemi enfeksiyon vakalarının giderek arttığını belirten Dr. Yetim, "Çok soğuk yiyecek içecek tüketmek ya da ıslak mayoyla rüzgarda uzun süre durmak da enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Aman dikkat, serinlemek isterken hasta olmayın" dedi.

BAĞIŞIKLIK GÜCÜ ÖNEMLİ
KENT Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, sıcaklarla boğuştuğumuz yaz mevsiminde vücut ısısını korumanın önemini vurguladı. Dr. Yetim, solunum yolları, mide bağırsak ve idrar yolları enfeksiyonları konusunda uyarıda bulundu. Bir enfeksiyon hastalığının oluşması için iki faktör gerektiğini belirten Dr. Yetim, "Birincisi mikrobun olması, ikincisi de vücut direncinin yani bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Bu sistemin güçlü olması için başta vücut sıcaklığı olmak üzere birçok faktörün normal olması gerekmektedir. İmmun sistemimiz güçlü olursa mikrobu alsak bile hasta olmayız ya da hastalığı çok hafif atlatırız" diye konuştu.

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